Am frühen Mittwochmorgen wurden mehrere Frauen in der Bahnhofstraße von einem Mann belästigt, der sein Genital vor den Frauen entblößte und anschließend daran herummanipulierte. Eine der Frauen berührte er laut Polizei zudem unsittlich über der Kleidung am Gesäß. Als die Polizei vor Ort ankam, befand sich der 40-jährige Tatverdächtige noch dort. Der Mann war der Polizei wegen ähnlicher Einsätze bereits bekannt. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Dienststelle. Dort zeigte der 40-Jährige psychische Auffälligkeiten. Er wurde in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt.