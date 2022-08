Eine 28-jährige E-Scooter-Fahrerin ist am frühen Sonntagnachmittag von einem Exhibitionisten belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau um 13.25 Uhr mit ihrem E-Scooter über einen Fußweg von der Brandenburger Straße zur Carl-Euler-Straße gefahren. Ein Mann, der dort auf einer Bank saß, sei plötzlich aufgesprungen und habe sich ihr in den Weg gestellt. Als die Frau auf gleicher Höhe war, habe der Unbekannte einen Fuß auf das Trittbrett ihres Elektrorollers gestellt und anschließend seinen Penis aus der Hose geholt. Laut Polizei gab die 28-Jährige daraufhin wieder Gas und fuhr weiter. Der Mann habe noch erfolglos versucht, sie am Rucksack festzuhalten.

Der Täter ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und korpulent. Er hat kurze dunkle Haare und trug einen Bart. Bekleidet war der Mann mit langen beigefarbenen Hosen und einem T-Shirt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Sonntagmittag zwischen 13 und 14 Uhr im Bereich Carl-Euler-Straße/Brandenburger Straße unterwegs waren und etwas beobachtet haben. Möglicherweise sei der Unbekannte davor oder danach noch anderen Passanten aufgefallen oder jemand kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben. Die Kriminalpolizei ist erreichbar unter der Telefonnummer 0631 3692620.