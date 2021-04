Ein Exhibitionist hat am Mittwochabend am Vogelwoog zwei Frauen belästigt. Der Mann war der Polizei zufolge den beiden jungen Spaziergängerinnen bereits zuvor aufgefallen, als er auf einer Bank saß und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als sich die Geschädigten später auf einer Decke auf den Boden setzten, stellte sich der Mann in ihre Nähe und entblößte sich. Die 20-Jährige alarmierte die Polizei. Als die Einsatzkräfte ankamen, befand sich der 60-jährige Tatverdächtige noch an Ort und Stelle. Die ausgerückte Streife kontrollierte den Mann. Ein Alkoholtest zeigte 1,23 Promille an. Die Beamten nahmen den Mann mit auf die Wache. Auf Anordnung eines Richters wurde ihm eine Blutprobe entnommen.