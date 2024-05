Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Franz-Josef Wagner war psychisch krank, verlor seinen Job, seine Familie – „ich konnte nichts mehr machen, ich war total tot“. Über diese Zeit und seinen Weg zurück hat der Hunsrücker ein Buch geschrieben. Am Dienstag machte er Station in der Pfalzbibliothek und verriet, was ihm geholfen hat und wie er heute auf die Krankheit blickt.

„Ich bin heute bei 119,99 Prozent“, sagt Wagner gleich zu Beginn. In seinem Buch „Hinfallen, Aufstehen, Weitergehen“ (zusammen mit Cornelia Schäfer) beschreibt