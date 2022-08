In der Eisenbahnstraße ist am Dienstag offenbar ein Streit aus dem Ruder gelaufen. Ein Mann und eine junge Frau gingen aufeinander los. Die ehemaligen Partner verletzten sich dabei gegenseitig.

Nach Angaben der Polizei ließ der 21-Jährige nicht locker – selbst als die 16-Jährige im Rettungswagen versorgt wurde: Er versuchte in Gegenwart der Polizei zu seiner Ex-Freundin in den Rettungswagen zu gelangen. Polizisten verhinderten das und überwältigten den aggressiven Mann. Er begleitete die Beamten schließlich zur Polizeidienststelle. Dort richteten die Einsatzkräfte eine sogenannte Gefährderansprache an ihn und erklärten ihm mögliche Konsequenzen, wenn er sein Verhalten nicht ändert.

Die 16-Jährige wurde mit Verletzungen im Gesicht vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen die Streitenden ein.