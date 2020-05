einem Messer hat ein Mann am Freitagvormittag im Kaiserslauterer Stadtteil Erzhütten seine Ex-Freundin verletzt. Die Frau erlitt eine Stichwunde im Oberkörper und wird im Krankenhaus behandelt. Wie die Polizei mitteilte, besteht nach den derzeitigen Erkenntnissen keine Lebensgefahr. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte der Mann seine ehemalige Lebensgefährtin am Vormittag aufgesucht und um ein Gespräch gebeten. Beide waren nach draußen gegangen; während des Gesprächs kam es dann zu dem Messerstich.

Nach der Tat flüchtete der Mann mit seinem Fahrzeug. Der Wagen wurde rund zwei Stunden später im Saarland an einer Autobahnbrücke an der A8 entdeckt. Der gesuchte Fahrer wurde leblos unter der Brücke liegend gefunden. Er hat sich offenbar selbst das Leben genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gemäß Pressekodex verhält sich unsere Redaktion bei Suizidfällen zurückhaltend. Wir berichten in der Regel nicht über sie, um eine erhöhte Nachahmerquote zu vermeiden. Wir machen eine Ausnahme, wenn eine breite Öffentlichkeit betroffen ist (zum Beispiel Bahnsperrungen oder Suche nach Vermissten). Wenn Sie sich selbst in einer Krisensituation befinden, suchen Sie sich bitte Hilfe, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge (Tel. 0800-1110111).