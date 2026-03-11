Am Freitagabend stellte die Kaiserslauterer Autorin Eva Paula Pick ihren Roman „Krampenschießen“ in einer musikalisch umrahmten Lesung im Stadtmuseum vor.

Eine Neuerscheinung! Und das aus der Reihe einer Handvoll Lauterer Buchautoren. Der Titel ist seltsam: „Krampenschießen“. Krampen sind U-förmige Papierschnipsel, das Schießen damit ein Kinderspiel. Meist fliegen einem die Krampen um die Ohren, aus dem Hinterhalt. In dem Buch muss es wohl ums Spielen und Erinnern gehen. Tatsächlich, Pick schrieb einen Familienroman über drei Generationen an drei realen Stationen: Vulkaneifel, Pfalz, Burgund mit drei fiktiven Protagonisten: der verstorbene Vater und Großvater August Linn, Tochter und Mutter Johanna, genannt Hanna, sowie Tochter und Enkelin Miriam, kurz Miri-Piri.

Pick erzählt die fiktiven Geschichten auf drei Ebenen und im verwobenen Roman steckt ein Familiengeheimnis. In der Lesung zitiert sie oft Tagebuchpassagen. Rein dokumentarisch verfasst vom Soldaten Linn, eher emotional von Studentin Miri-Piri. Es sind Merkmale der Personen, ebenso des Erinnerns. Für Hanna etwa spannt sich da ein Bogen vom einstigen Krampenspiel mit dem Vater bis hin zum Ererbten kaum zu bewältigender Kriegserlebnisse. Das heißt: keineswegs nur leichte Kost. Jene Notizen werden zu Rückblenden beziehungsweise zu weit geöffneten Schau- und Zeitfenstern.

Verbale Neuschöpfungen

Durch sie hindurch entführte die Autorin ihre Zuhörenden mit unnachahmlich mimischer und stimmlicher Präsenz. Das heißt: keineswegs nur leichten Fußes. Wer Picks Literatur kennt, weiß von der Erzähldichte, der Komplexität der Themen, dem Sog kompakten Formulierens und der Begeisterung für Sprachbilder und verbale Neuschöpfungen. Die Besucher lernten drei eigentümliche Charaktere kennen, erzählt in jeweils eigenen, aber ineinander verwobenen Handlungssträngen. So entstehen Stoffe, für Pick Texte, anderswo Texturen und Textilien. Demnach agieren ihre Protagonisten als Erzähler und Weber. Die Frage nach autobiografischen Zügen beantwortet die Autorin abseits der Lesung.

Das Dorf, in dem Miri-Piri das Studium mittelalterlicher Kreuzzüge betreibt, heißt Vézelay und liegt in Burgund. Der Wallfahrtsort ist Ausgangspunkt des Jakobswegs und gilt als eines der schönsten Dörfer Frankreichs. Dank eines Stipendiums lernte die Dansenbergerin ihn kennen und lieben. Bei ihrer aufwendigen Recherche dann die Überraschung: Dort leistete ihr Vater als Soldat Militärdienst. Ein sehr bewegender Moment, einer von mehreren in den fünf Jahren. So mancher davon wurde als willkommener Impuls auf den 254 Seiten des Buchs verewigt.

Die Klanggemälde der Musiker

Umgekehrte Impulse griffen die Musiker Martin Preiser am Piano und Helmut Engelhardt am Saxofon bei der Lesung auf. Es schien als ob sie den literarischen Gedanken Klanggemälde hinzufügen könnten: mal zutiefst ins Erinnern versunken, mal selig voller Emotionen geladen. Unter dem 8. Juli 2017 notiert Miri-Piri eine Art Pamphlet in ihr Tagebuch. Es endet mit: „Ich decoffeiniere Euch bis Ihr aufhört, richtig und falsch unterscheiden zu wollen, bis Ihr am Irren Vergnügen findet“. Dieses Zitat gleicht auch der Lesart von Eva Paula Picks Webtechnik literarischer Stoffe.

Lesezeichen

Eva Paula Picks: „Krampenschießen“, Conte Verlag St. Ingbert 2026, , 254 Seiten, 22 Euro.