Essen, Feiern, Lachen und Laufen: Am Sonntag, 4. September, fällt der Startschuss zum Lautrer Lebenslauf der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz am Schulzentrum Süd. Organisatorin Eva Estornell-Borrull über die Idee hinter der Tradition.

Es ist der mittlerweile 17. Lauf des Vereins – und der erste seit der Pandemiepause. Seit 70 Jahren unterstützt die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz Betroffene und ihre Angehörigen in allen psychosozialen Belangen rund um eine Krebserkrankung. Die 22 Jahre alte Beratungsstelle in Kaiserslautern, Gersweiler Weg 14a, will in dieser Zeit eine wichtige Stütze bieten und ist zu jeder Zeit für alle geöffnet – „für direkt Betroffene und für Angehörige, von 0 bis 99 Jahren und für alle möglichen Fragen“, sagt die Hauschefin.

Mit dem Lebenslauf haben Estornell-Borrull und ihr Team eine Aktion etabliert, die trotz des schwierigen Themas einen Tag voller Leichtigkeit und Sportsgeist ermöglicht. Auf einer fünf und einer zehn Kilometer langen Waldstrecke darf sich wieder für den guten Zweck ausgepowert werden. Doch beim Lebenslauf steht nicht der sportliche Wettkampf im Vordergrund, sondern die menschliche Solidarität, die gemeinsame Freude und eine willkommene Auszeit vom Alltag – für jeden.

Wunschfahnen entlang der Strecke

„Die Einladung zum Lauf richtet sich nicht nur an Krebskranke oder deren Familien, sondern wirklich an alle“, betont die Organisatorin. „Alle, die ihre Solidarität ausdrücken und ein Zeichen setzen möchten; alle, die generell Spaß am Laufen haben. Und alle, die gerne gemeinsam feiern.“ In Gedenken an all diejenigen, die nicht mehr mitlaufen können, werden auch in diesem Jahr wieder Wunschfahnen entlang der Laufstrecke hängen. Um 9.45 Uhr startet ein Kinderlauf über einen Kilometer. Die Erwachsenen gehen um 10.15 Uhr auf die fünf oder zehn Kilometer langen Strecken.

Doch in erster Linie geht es an diesem Tag um das Beisammensein, Lachen und Genießen. „Wir haben ein grandioses Kuchenbuffet, das von unseren Ehrenamtlichen vorbereitet und zugunsten des Projekts ,Mama-Papa-hat-Krebs’ verkauft wird“, wirbt die Leiterin. Der Erlös wird dafür genutzt, kostenfreie Hilfsangebote für Kinder krebskranker Eltern beziehungsweise Geschwister zu realisieren. „Beim Ein-Kilometer-Kinderlauf ab 9.45 Uhr wird auch das beliebte Maskottchen Benny Flizz mitsprinten. Und eine Tombola wird es dank der Unterstützung vieler Geschäftsleute der Stadt auch geben.“ Eines verrät die 59-Jährige schon jetzt: „Jedes Los gewinnt.“

Wer also nicht mitlaufen möchte, „kann trotzdem einfach kommen, die Atmosphäre genießen, ein Stück Kuchen essen, Lose ersteigern und Spaß haben“, lädt sie dazu ein, am Sonntag die Couch zu verlassen.