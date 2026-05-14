Das Finale des Eurovision Song Contests (ESC) steigt am Samstag in Wien. Der Lauterer Lukasz Pietzarek ist Fan des Gesangswettbewerbs. Das Halbfinale hat er live erlebt.

Was 1956 in einem improvisierten Fernsehstudio in Lugano mit sieben Teilnehmerländern begann, hat sich zu einer gigantischen Musikshow entwickelt, die jedes Jahr mehr als 150 Millionen Menschen in ihren Bann zieht. Der „Grand Prix Eurovision de la Chanson“, wie der ESC bis ins Jahr 2001 hieß, hat viele Fans.

Von Kindesbeinen an begeistert sich das Kaiserslauterer Stadtratsmitglied Lukasz Pietzarek für den ESC und träumt seit jeher davon, ein Finale live vor Ort zu verfolgen. In diesem Jahr konnte der stellvertretende Lauterer CDU-Vorsitzende erstmals ein Ticket für das erste Halbfinale in Österreichs Hauptstadt ergattern. Gemeinsam mit seinen Eltern verfolgte der 28-Jährige die fulminante Show live in der Wiener Stadthalle.

Finnland ist sein Topfavorit

Auch der deutsche Beitrag „Fire“ von Sarah Engels wurde auf der großen ESC-Bühne performt. „Ich hoffe natürlich auf eine Top-10-Platzierung, aber realistischer ist wohl Platz zehn bis 15“, hat sich Pietzarek in seiner Bewertung bereits festgelegt. Für ihn stand von Beginn an Finnland auf der Liste seiner Topfavoriten. „Aber hier in Wien war auch ein krasser Hype für Griechenland zu spüren“, sagt er. Der ESC-Experte erwartet inzwischen ein offenes Rennen. Am Samstagabend wird er mit seinen Freunden und der Familie wieder zurück in Kaiserslautern sein – und gemeinsam vor dem Fernseher sitzen, lauschen, bewerten und abstimmen. Gegessen wird – ganz stilecht – Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn.

Seit 70 Jahren messen sich die europäischen Länder in einem Musikwettbewerb und feiern gemeinsam ein großes Fest. Den Boykott von fünf europäischen Ländern wegen der ESC-Teilnahme Israels kann Pietzarek deshalb nur bedingt nachvollziehen: „Wir müssen alle mitnehmen, den Künstlern können wir nicht die Schuld für die Handlungen ihrer Regierung zuschieben.“

Stimmung „deutlich friedfertiger“ als in Basel

Die Stimmung in Wien habe er als „deutlich friedfertiger“ wahrgenommen als vor einem Jahr in Basel, als der Antisemitismus von Kritikern offen zur Schau getragen wurde. Auch beim Auftritt des israelischen Sängers im ersten Halbfinale fiel der Applaus in diesem Jahr deutlich freundlicher aus als erwartet. Vielleicht kann ein Lied tatsächlich „eine Brücke sein“, wie es sich Joy Fleming bereits 1975 stimmgewaltig gewünscht hatte.

Übrigens bestreitet Pietzarek vehement, sich bereits einen Reiseführer von Helsinki zugelegt zu haben. In Erwartung eines finnischen Sieges und dem „großen Traum, einmal bei einem Finale live in der Halle zu sein“. Wenn's nicht klappt, kocht Pietzarek wieder für seine Familie und Freunde. So wie jedes Jahr.