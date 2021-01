Umtriebig, ideenreich, immer die Pferdewelt im Blick und niemals halbe Sachen. So war der Landwirtschafts- und Pferdewirtschaftsmeister Eugen Schmidt, Vater von vier Kindern, zahlreichen Enkeln und Urenkeln, weit über Kaiserslautern, den Landkreis, ja auch weit über die Pfalz hinaus bekannt. Am Montag ist der 94-Jährige gestorben.

Er war erfolgreicher Reiter und ein großer Züchter. Schon mit 16 fuhr er den Vierspänner, und mit weit über 80 saß Eugen Schmidt noch immer auf dem Rücken seiner so geliebten Pferde. Als Pionier mit Unternehmergeist baute er in der Mainzer Straße erst seinen landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb auf und entwickelte ihn in den 1980ern immer mehr zu einem Pferdezuchtbetrieb. Den überzeugten Ehrenamtler Eugen Schmidt zog es bis ins hohe Alter in die Stallungen und Verbände in ganz Deutschland und darüber hinaus. Sein Wort hatte Gewicht, seine Meinung war gefragt.

Der Ehrenvorsitzende des Pferdezuchtverbandes Rheinland-Pfalz-Saar war Wegbereiter und Mitbegründer des Verbandes. Mit Beharrlichkeit, Voraussicht und Fachverstand gab er der heimischen Pferdezucht über die Landesgrenzen hinaus ein Gesicht. Auf ihn geht auch das Pferdezentrum Standenbühl zurück, das über viele Jahre überaus positiv die Pferdezucht des Landes beeinflusste und nicht wenige Reiter mit passenden Pferden versorgte.

Der Pferdemann mit Weitblick bildete in seinem Betrieb in Kaiserslautern über 40 Lehrlinge aus, war unter anderem Gutachter und ehrenamtlicher Arbeitsrichter. Neben zahlreichen Auszeichnungen erhielt er von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung die selten verliehene Gustav-Rau-Plakette. Kurz vor seinem 95. Geburtstag ist Eugen Schmidt am Montag in seiner Heimatstadt Kaiserslautern verstorben.