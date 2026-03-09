Die Stadtentwässerung baut einen Gasspeicher und bereitet sich darauf vor, in Zukunft noch mehr Schadstoffe aus dem Abwasser zu entfernen. Ein Biotop muss wohl weichen.

Entlang der Straße zum Kreuzhof entsteht gerade ein neues zweigeschossiges Betriebs- und Laborgebäude für 4,5 Millionen Euro, mit Sozial- und Aufenthaltsräumen für 60 Mitarbeiter. Das Abwasserlabor wird auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Michael Schäfer, Leiter Verfahrenstechnik in der Kläranlage, erklärt: „Wir überprüfen täglich die Wasserqualität. Wenn wir merken, da stimmt was nicht, mikroskopieren wir und erkennen Veränderungen, bevor sie durchschlagen.“ Der Neubau erhält ein Gründach und wird mit einer PV-Anlage ausgestattet. Das ist Standard. Innovativ ist die Art, wie geheizt werden soll: Mit Prozesswärme aus dem Kläranlagenbetrieb. „Wir entnehmen die Energie mit einem Wärmetauscher direkt aus einem Reaktor“, so Schäfer.

Großer Gasspeicher hilft beim Energiesparen

Gebaut wird auch ein zweiter Gasspeicher, um den Zukauf von Energie reduzieren zu können. Jörg Zimmermann, Vorstand der Stadtentwässerung, verdeutlicht: „Die Kläranlage war früher der größte Stromverbraucher in der Stadt, seit dem Jahr 2016 sind wir energieneutral.“ Das Problem sei, dass es Spitzenzeiten gibt. Hier soll der zweite Gasspeicher mit einem Volumen von 1000 Kubikmetern helfen. In den beiden Faultürmen, die weithin sichtbar sind, wird bei der Zersetzung des Klärschlamms Gas produziert. Durch die Speicher kann das Gas dann abgezapft und zu Strom weiterverarbeitet werden, wenn es gebraucht wird. Ein Großteil der Mittel für den Gasspeicher, eine Million Euro, kommen aus dem rheinland-pfälzischen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation. „Wir verbrauchen und erzeugen vier Gigawattstunden Strom pro Jahr und müssen trotzdem fast eine Gigawattstunde von außen beziehen und genauso viel zurückspeisen, um die Spitzen auszugleichen. Da hilft der neue Speicher enorm“, klärt Zimmermann auf.

Der zweite Gasspeicher, der im Sommer ans Netz geht, sei ein wichtiger Schritt Richtung Klimaneutralität und entlaste indirekt auch den Gebührenzahler. Er sei eine Investition in die Zukunft. Denn perspektivisch steigt der Energieverbrauch im Klärwerk um rund 20 Prozent an.

Eine Investition von 40 Millionen Euro

Bis spätestens 2045 müssen alle großen Klärwerke gezielt Mikroschadstoffe aus dem Abwasser filtern, vor allem Arzneimittelrückstände. Das schreibt Karl vor, die neue EU-Kommunalabwasserrichtlinie. Und dafür soll die sogenannte vierte Reinigungsstufe gebaut werden. Wann genau die Stadtentwässerung aufrüsten muss, ist noch unklar. Ebenso, wie es gelingt, dass sich die Verursacher, die Pharma- und Kosmetikindustrie, zu 80 Prozent an den Kosten beteiligen, wie es die Richtlinie vorgibt. Zimmermann lässt mit seinem Team Weitsicht walten und stimmt sich längst mit den Genehmigungsbehörden ab, Voruntersuchungen laufen. Im Raum stehen Investitionen von 40 Millionen Euro.

Derzeit gibt es drei Reinigungsstufen. In der ersten holen große Rechen das grobe Material aus dem Wasser, Fette und Sand setzen sich ab. In der zweiten Stufe, der biologischen, läuft das Abwasser von Becken zu Becken, die acht Meter tief sind. Hier werden vor allem die gelösten Kohlenstoffverbindungen beseitigt, mithilfe von Bakterien. Hinzu kam in den 90er Jahren die dritte Reinigungsstufe zur Nährstoffentfernung, bei der ebenfalls in großen Becken auf biologischem oder chemischem Weg Phosphor- und Stickstoffverbindungen entnommen werden. Seither geht es eng zu auf dem Kläranlagengelände.

Auf den Teichen tummeln sich Enten

„Unser Problem ist, dass wir eine zusätzliche Anlage bauen müssen, aber eigentlich keinen Platz mehr auf dem Gelände der Kläranlage im Lautertal haben“, erklärt der Leiter der Verfahrenstechnik, Schäfer. Alles laufe wohl darauf hinaus, einen der drei Schönungsteiche stillzulegen. Die Stadtentwässerung ist in der Diskussion mit der Aufsichtsbehörde, obwohl die Teiche, die 70.000 Quadratmeter groß sind, zur dritten Reinigungsstufe gehören, weil sich dort noch einmal Schlamm absetzt. Die Teiche sind auch ein Biotop, dort tummeln sich Enten, der Eisvogel war schon zu sehen, ebenso Kormorane.

Laut Zimmermann wurden schon Gutachten erstellt. Die Obere Wasserbehörde sage: Schaut, dass ihr mit den Planungen weiterkommt. Die Obere Naturschutzbehörde argumentiere: Wir müssen erst schauen, welche Bedeutung die Fläche für die Enten hat. Kompromissvorschlag der Stadtentwässerung ist laut Zimmermann, „dass wir einen Teich, und zwar den mittleren, aufgeben für einen Neubau und dafür den hinteren Teich und die Lauter aufwerten für Tiere und Pflanzen“. Bei der Einleitung des gereinigten Wassers in die Lauter hinten am Kreuzhof wird es bleiben. Die Gewässerqualität der Lauter könne deutlich verbessert werden, da neben der Entfernung von Arzneimittlelrückständen auch die Einleitung von Nährstoffen durch die neue Reinigungsstufe noch einmal reduziert werden soll. Zimmermann: „Unsere Hoffnung ist, bis Ende des Jahres einen Konsens zu finden.“

„Wir müssen neue Hallen und neue Becken bauen“

Wie genau die vierte Reinigungsstufe funktionieren soll, ist noch unklar. Laut Schäfer ist eine Variante, das Abwasser in großen Becken über granulierte Aktivkohle zu leiten, die die Spurenstoffe anbinden könne. Eine Alternative oder Ergänzung wäre, mit Ozon zu arbeiten. „Fakt ist, wir müssen neue Hallen und neue Becken bauen“, so Schäfer. „Den mittleren Teich würden wir dafür dann auffüllen.“ Der Platz, der damit gewonnen wird, entspricht zwei bis drei Fußballfeldern.

In der Kläranlage – am 30. August ist Tag der offenen Tür –, die zu den größten im Land gehört, werden am Tag 60.000 Kubikmeter Abwasser eingeleitet, maximal 2000 Liter pro Sekunde bei Regen. Auch von den Amerikanern und von Industriebetrieben kommt das Abwasser im Lautertal an, künftig auch vom neuen US-Hospital in Weilerbach.