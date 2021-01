Dem Klima zuliebe das Auto stehen lassen: In vielen Städten bietet das Jobticket Berufstätigen dazu einen Anreiz. Finanziell gefördert wird es durch den Arbeitgeber. Aber wie verbreitet ist das Angebot bei Kaiserslauterer Unternehmen?

Die Technische Universität Kaiserslautern ist von dem Mobilitätsmodell seit zehn Jahren überzeugt, berichtet Personalratsvorsitzender Eric Benneward. Zuvor habe man ein ähnliches Angebot der SWK genutzt. „Wir wollten die Attraktivität der Universität steigern, indem wir unseren Mitarbeitern gute Konditionen für die Anfahrt bieten.“ Zudem habe sich damals schon ein Parkplatzproblem herauskristallisiert, „weshalb wir den Verkehr auf dem Gelände reduzieren wollten“.

Das Jobticket kommt seitdem gut an: Aus anfangs 60 Nutzern sind mittlerweile 500 geworden. Schließlich biete das Ticket den Vorteil, auch an Wochenenden und nach 19 Uhr gültig zu sein. Außerdem könnten bis zu vier Personen mitgenommen werden. Benneward merkt an, dass die Nutzeranzahl während der Pandemie etwas gesunken sei. „Viele nutzen momentan keine öffentlichen Verkehrsmittel.“

Die Verkehrs-AG der Stadtwerke (SWK) vertreibt nicht nur das Jobticket, sondern stellt es ihren Mitarbeitern „seit vielen Jahren“ zur Verfügung. „Wir sind sehr interessiert daran, dass unsere Mitarbeiter umweltfreundlich zur Arbeit kommen können“, sagt der stellvertretende Betriebsleiter Klemens Strey. „Zudem fördern wir damit den öffentlichen Nahverkehr und damit auch die SWK.“ Vor allem bei Mitarbeitern von außerhalb sei das vergünstigte Ticket sehr gefragt. „Derzeit sind es 44 Mitarbeiter, die das Angebot wahrnehmen.“

Bezirksverband nutzt Tarifumstellung

Der Bezirksverband Pfalz bietet seit Anfang 2020 seinen Mitarbeitern das kostengünstige Mobilitätsabonnement an, sagt Personalratvorsitzender Frank Hasselbeck. Möglich mache dies eine Tarifumstellung: Bislang hätten sich die Beiträge zum Jobticket an allen Mitarbeitern des Unternehmens orientiert. „Jetzt werden nur noch die 80 Mitarbeiter berechnet, die tatsächlich das Jobticket nutzen“, erläutert Hasselbeck. Während diese die Kosten in Höhe von rund 45 Euro übernehmen müssten, zahle der Bezirksverband Pfalz den Differenzbetrag zum Rhein-Neckar-Ticket in etwa der gleichen Höhe. Damit sei das Modell kostengünstig für die Mitarbeiter.

„Als Institution, die sich stark mit Themen wie Umweltschutz und Ressourcenschonung beschäftigt, wollten wir mit gutem Beispiel vorangehen“, so Hasselbeck weiter. Bisher seien alle sehr zufrieden, „besonders die unbürokratische Betreuung durch das Westpfalz-Abocenter und die SWK“ habe den Arbeitgeber überzeugt.

Vorteile erkennt auch das Bäckerei-Unternehmen Barbarossa, auch wenn es das Job-Ticket im Moment noch nicht anbietet. Personalleiter Andreas Urig versichert: „Wir werden uns noch einmal damit befassen.“ Anfang vergangenen Jahres habe das Unternehmen die Gespräche mit den drei Verkehrsverbünden innerhalb seines Einzugsgebietes gesucht. Wegen zu großer Tarifunterschiede im Verkehrsverbund im Mainzer Raum sei das Projekt erst einmal auf Eis gelegt worden. Um eine Ungleichbehandlung zu vermeiden, weil sich das Angebot bislang nur in zwei von drei Verkehrsverbünden hätte realisieren lassen, habe man auf die Einführung verzichtet, so Urig. „Nun hat der RMV uns informiert, dass sich der Tarif geändert hat. Das Jobticket wird voraussichtlich bald bei uns eingeführt.“

Bei Wipotec dominieren Fahrgemeinschaften

Weniger gute Aussichten auf das vergünstigte Ticket haben Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums beispielsweise. Auch Wipotec bietet es bislang nicht an. „Unser Personalkreis erstreckt sich von Saarbrücken bis Ludwigshafen“, sagt Julia Auer, Marketingspezialistin für Messen und Veranstaltungen. Deshalb sei die Nachfrage der Mitarbeiter nach einem Jobticket nie groß gewesen. Stattdessen hätten sich viele Mitarbeiter vor der Pandemie in Fahrgemeinschaften organisiert. „Das fällt jetzt natürlich aus.“