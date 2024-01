Gleich mehrere Einbrüche sind der Polizei nach eigenen Angaben am Mittwochmorgen gemeldet worden – in allen Fällen ist der entstandene Sachschaden um einiges höher als der Wert der Beute.

Nachdem die Polizei bereits am Montag zu Einbrüchen in der Eisenbahnstraße gerufen wurde, musste sie dort am Mittwoch erneut einen Einbruchdiebstahl aufnehmen. Unbekannte Täter versuchten offenbar zum zweiten Mal ihr „Glück“ im gleichen Geschäft. Statt an der Tür machten sie sich dieses Mal an einem Fenster zu schaffen – und hatten Erfolg.

Gleich zwei Einbrüche in Arztpraxen registrierte die Kriminalpolizei Kaiserslautern am Mittwoch: In der Nacht konnten Einbrecher ein Fenster einer Arztpraxis in der Straße „Am Altenhof“ aufhebeln. In der Praxis durchsuchten sie die Räume. Die Täter konnten mehrere Hundert Euro Bargeld stehlen. Zu einem versuchten Einbruch kam es in einer Arztpraxis in der Lutrinastraße. Dort hebelten Unbekannte erst die Haustür auf und versuchten anschließend, die Tür der Arztpraxis anzugehen. Hier scheiterten die Diebe und ließen von ihrem weiteren Vorhaben ab.

Außerdem wurde die Kriminalpolizei noch zu einem Einbruch in die Karl-Marx-Straße gerufen. Dort hatten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch erst die Hintertür eines Hauses und dann die Tür zu einem Büro aufgehebelt. Eine Trinkgeldkasse wurde gestohlen und ein Schlüsselkasten aufgebrochen.

Verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2260 entgegen.