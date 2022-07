Rund 40 Bäume und einen Hochsitz haben Unbekannte in der Nähe des Drehenthalerhofs zerstört. Möglicherweise mit einem Radlader oder anderem schweren Gerät sind die Täter in den Forst gefahren und haben dort unerlaubt einen Waldweg „bearbeitet“, berichtet die Polizei. Erde wurde abgetragen und Erdhaufen seitlich im Wald aufgetürmt. Teilweise sieht es so aus, als sei eine Maschine durch den Wald gepflügt. Bäume sind umgedrückt und ein Hochsitz dem Erdboden gleichgemacht. Auf einer Strecke von etwa 400 Metern verursachten die Täter Flurschaden, der auf mindestens 1300 Euro beziffert wird. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat Anfang Juli erfolgte. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 0631 369 2150.