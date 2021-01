Die eStadtmeisterschaft in Kaiserslautern ist heißer begehrt, als sich das die Veranstalter jemals vorgestellt hatten. Wie berichtet, hatte der VfR Kaiserslautern das Turnier organisiert, nachdem die Hallenstadtmeisterschaft der RHEINPFALZ coronabedingt ausfallen musste. Jetzt schlägt der Wettbewerb, für den die RHEINPFALZ den Pokal gestiftet hat, weiter Wellen.

Müller ist sprachlos

„Mir fehlen die Worte, weil ich mit so einem Ansturm nicht gerechnet hätte“, sagt ein sonst recht wortgewandter Marvin Müller, der mit seinem Team die Fäden in der Hand hält. Der VfR streamte mehrere Partien auf seinem YouTube-Kanal ErbseTV. Rund 200 Zuschauer verfolgten die ersten Partien im Schnitt. Nicht zuletzt wegen des Ansturms und des Interesses hat sich der Südwestdeutsche Fußballverband jetzt eingeklinkt, überträgt mehrere Spiele auf seinem twitch-Kanal (twitch.tv/swfv_efootball).

Bis Freitag, 18 Uhr, müssen alle Partien gespielt und alle Ergebnisse gemeldet sein. Die Gruppenersten und -zweiten ziehen in die Zwischenrunde ein, die am Samstag ab 15.30 Uhr live übertragen wird. Die Endspiele stehen am Samstagabend an. Weitere Infos gibt es in der RHEINPFALZ und in den Social Media Kanälen des VfR. Die Ergebnisse sind auf Fußball.de zu finden (Südwest, Hallenturniere, Freizeitsport, Hallen-Kreisturnier).

Das Programm für Mittwochabend

YouTube ErbseTV, übertragen vom VfR mit Kommentar:

18.30 Uhr SV Wiesenthalerhof - FC Shqiponja Kaiserslautern

19.15 Uhr TSG Kaiserslautern - SV Mölschbach

20 Uhr TuS Hohenecken - SC Siegelbach

21 Uhr SC Siegelbach - 1. FC Kaiserslautern

jeweils Hin- und Rückspiel

Twitch swfv_efootball

19 Uhr SC Siegelbach - SV Morlautern

20 Uhr Fatihspor - TSG Kaiserslautern

21 Uhr TuS Erfenbach - SV Mölschbach

jeweils Hin- und Rückspiel