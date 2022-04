„Es sind leider keine Hinweise aus der Bevölkerung bei uns eingegangen“, sagt Polizeisprecherin Christiane Lautenschläger fast einen Monat nach dem kuriosen Einbruch in die Mackenbacher Grundschule. Gut 40 Kilogramm Tiefkühlkost wurden damals von Unbekannten gestohlen. Es handelte sich um das Essen für die Kinder in der Nachmittagsbetreuung, das für zwei Wochen hätte reichen sollen. Sogar die fertige Kartoffelsuppe ließen die Täter mitgehen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, teilt Lautenschläger jetzt mit. „Die von den Kollegen vor Ort gesicherten Spuren werden noch ausgewertet.“