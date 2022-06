„Erstmals war seit der Pandemie wieder ein gemeinsames Mittagessen für Wohnsitzlose und bedürftige Menschen möglich“, freut sich Pfarrer Andreas Keller und verweist auf rund 50 Besucher, die das Angebot der „Pflasterstube“ auf der Pfarrwiese von St. Martin angenommen haben.

Nicht nur ein kräftiger Erbseneintopf erwartete die Frauen und Männer. „Sechs Teilnehmer benötigten medizinische Hilfe und konsultierten eine Krankenschwester“, berichtet Keller. Bei einem Besucher, der nicht krankenversichert ist, wurde ein Termin mit einer Ärztin der Pflasterstube vereinbart. Für ihn wird die Pflasterstube dringend benötigte Medikamente zur Behandlung seiner Herzerkrankung kaufen. Außerdem war eine Friseurin der Pflasterstube anwesend, bei der sich zwanzig der Anwesenden kostenfrei die Haare schneiden lassen konnten.

Auch ohne Krankenversicherung ärztliche Behandlung

Doch Hilfe wurde nicht nur beim monatlichen Essen der Pflasterstube gesucht. Im vergangenen Monat baten zwei Personen ohne Krankenversicherung um Unterstützung wegen starker Zahnschmerzen: Sie wurden von einem Helfer der Pflasterstube zu einer Zahnarztpraxis begleitet. Auch wurden die Kosten der Behandlung übernommen. Außerdem wurde ein Mann ohne Krankenversicherung von einer Ärztin der Pflasterstube kostenfrei behandelt. Die Pflasterstube hatte sich zuvor bereit erklärt, die Kosten für eine eventuelle notwendige Laboruntersuchung zu übernehmen.

Weiter berichtet Keller von der Unterstützung einer Familie, die sich bei den Behörden bislang vergeblich um eine Integrationskraft für ihren beeinträchtigten Sohn bemühte. Ebenso über die Unterstützung einer allein lebenden Seniorin bei komplexen bürokratischen Vorgängen.

Wegen der Pandemie hätten in den vergangenen zwei Jahren nur Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln an Bedürftige ausgegeben werden können. Auf Nachfrage auch Schlafsäcke und Isomatten, so Keller. Seit 2012 bietet die Pflasterstube, eine Initiative der Pfarrei Heiliger Martin und dem Malteser Hilfsdienst, Wohnungslosen und Menschen ohne Krankenversicherung unentgeltlich medizinische Hilfe und Verköstigung an. jsw