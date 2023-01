Aus ihrer verqualmten Wohnung in der Hauptstraße hat die Freiwillige Feuerwehr am Donnerstagabend ein Seniorin gerettet. Angebranntes Essen hatte den starken Qualm verursacht. „Rauchentwicklung aus Gebäude unklar“, lautete die Einsatzmeldung, ergänzt um die Hinweise, dass eine Person um Hilfe ruft und die Rauchwarnmelder piepen, teilt die Feuerwehr mit. Die ohnmächtige Frau lag in der Küche. Feuerwehrleute holten sie aus der Wohnung. Außerdem suchten die mit Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräfte die Räumlichkeiten nach weiteren Personen ab, wurden aber nicht fündig. Anschließend wurden die Räume in dem Wohn- und Geschäftshaus belüftet und die leicht beschädigte Wohnungstür repariert. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin nach der Erstbehandlung durch einen Notarzt ins Krankenhaus. Über eine Stunde lang war die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg im Einsatz.