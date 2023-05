Gut 14 Meter lang ist die Ersatzbrücke über den Eselsbach an der Waschmühle. Sie überspannt zwei marode Brücken, die in den nächsten Jahren erneuert werden müssen. Wie Robin Brandstädter, stellvertretender Ortsvorsteher von Morlautern, in der jüngsten Ortsbeiratssitzung mitteilte, sind die Planungen für die neue Brücke abgeschlossen. Nun laufe die Genehmigungsphase. Das Provisorium am Freibad Waschmühle habe sich aus seiner Sicht bewährt, sagte Brandstädter im Nachgang der Sitzung zur RHEINPFALZ: „Was wäre die Alternative gewesen? Eine Sperrung für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen.“ Allerdings wünsche sich der Ortsbeirat eine Anpassung der Ampelschaltung. „Da könnte man sicher noch nachbessern“, so Brandstädter, „denn die Phasen sind sehr lang eingestellt.“ Wünschenswert aus Morlauterer Sicht sei, wenn morgens längere Phasen in Richtung Kaiserslautern, nachmittags mehr Zeit in Richtung des Stadtteils geschaltet werden könnte.