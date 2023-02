Die Brücke über den Eselsbach in Höhe des Freibads Waschmühle wird kommende Woche für Fahrzeuge gesperrt, die schwerer als 3,5 Tonnen sind. Das teilte der Morlauterer Ortsvorsteher Alexander Lenz am Donnerstagabend dem Ortsbeirat mit. Der Zustand des maroden Bauwerks habe sich weiter verschlechtert. Bislang sorgt eine Ampel an der Stelle dafür, die Belastung der Brücke zu verringern. Die Sperrung betreffe nicht nur Lastwagen und Landwirte, sondern auch den Busverkehr. Wie genau, das konnte Lenz im Vorfeld der Sitzung nicht abklären. Der Ortsbeirat geht davon aus, dass die Bushaltestellen Wasch- und Galappmühle nicht mehr angefahren werden. Das Gremium möchte, dass zumindest für die Waschmühle eine Lösung gefunden wird. „Nicht nur für den Sommer, sondern fürs ganze Jahr.“

Lenz berichtete, dass auch die Option Vollsperrung noch im Raum steht, „es kann sein, dass es nicht bei 3,5 Tonnen bleibt“. Für die nächste Ortsbeiratssitzung wird der Leiter des Referats Tiefbau, Sebastian Staab, eingeladen, um Rede und Antwort zu stehen. Zuvor forderte der Ortsbeirat die Verwaltung dazu auf, zügig zu prüfen, ob ein Provisorium über der maroden Brücke infrage kommt – damit zumindest Busse den Eselsbach dort weiter überqueren könnten.

In Kaiserslautern sind 13 Brücken im kritischen Zustand.