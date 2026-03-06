Können wir noch etwas tun, um den Klimawandel aufzuhalten? Statt wissenschaftlicher Texte kann man sich im 42 spielerisch mit dem Thema beschäftigen: in einem Escape Room.

Wir schreiben das Jahr 2045. Draußen sorgt nach einer langen Trockenperiode plötzlicher Starkregen mit Sturm und schweren Gewittern für verheerende Überschwemmungen. Die Menschen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Große Teile von Kaiserslautern sind ohnehin kaum noch bewohnbar. Die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels sind mehr als deutlich.

Rettung könnte von Professorin Bettina Blue kommen. Die Forscherin im Fachgebiet Klimawandel hat Wege gefunden, wie die Katastrophe noch abgewendet werden könnte, wie die Menschheit noch vor den schlimmsten Folgen des Klimawandels bewahrt werden kann. Doch sie ist bei einer Schlammlawine zu Tode gekommen. Was tun? Sind bei ihr im Büro noch Hinweise auf einen Ausweg zu finden?

Klimaschutz wird greifbar

Dies gilt es für jene zu lösen, die sich in den Escape Room im 42 wagen. Vom 12. März bis 18. April ist das Szenario dort aufgebaut; in Gruppen von drei bis maximal sechs Personen kann mit Teamwork, Kombinationsgabe und Neugierde um eine Lösung für die Zukunft gerungen werden. „Klimaschutz zum Anfassen“ lautet die Devise. Denn auf spielerische Art wird im Kaiserslautern der Zukunft Wissen zu Klimawandel und -schutz vermittelt. „Wenn wir von Klimaschutz reden, ist das sehr abstrakt, zum Beispiel der CO 2 -Fußabdruck“, meint Jan Schneider, seit ein paar Wochen Erster Kreisbeigeordneter. „Mit diesem Spiel wird es viel greifbarer.“

Entwickelt wurde das Spiel von der Stadt Worms zusammen mit dem Klimabüro der Stadt Metz 2019. „In Worms wurde es schon zum fünften oder sechsten Mal angeboten“, berichtet Pressereferentin Sabine Martin vom 42. „Auch in Frankenthal hat es bereits Station gemacht.“ Und so rechnet sie in Kaiserslautern ebenso „mit großem Ansturm“ – und schließt eine Wiederholung nicht aus. Das Escape-Room-Spiel ist kostenlos, jeder ab 14 Jahre kann ab sofort über die Website einen der meist drei Zeitslots pro Tag buchen.

In einer Stunde muss die Aufgabe gelöst sein

Eine Stunde hat das Team im Escape Room zum Lösen der Aufgabe, dazu kommen 15 Minuten vorher fürs Briefing – fürs Verhalten im Raum – und 15 Minuten für anschließende Hinweise zum Klimaschutz. Etliche Testpersonen haben das Spiel schon durchlaufen, weitere werden noch reingeschickt. „Bisher haben es alle gelöst.“ Drei Rätselstränge gibt es – mehr verrät Sabine Martin nicht.

„Der Raum wird videoüberwacht, jemand von uns beobachtet immer das Geschehen“, erläutert Martin zusammen mit den betreuenden Klimaschutzbeauftragten Julia Merscher und Anja Jung von der Stadt sowie Cecile Wesseling und Sarah Mohr vom Kreis. Wenn eine Gruppe feststeckt, bekommt sie Tipps. „Denn man soll ja mit einem Erfolgserlebnis rausgehen und nicht mit dem Gefühl, wir seien dem Klimawandel gegenüber völlig machtlos.“ In Kaiserslautern ist das Projekt eine Kooperation von Stadt und Landkreis; außerdem sind das Bildungsbüro, KL.digital sowie das Lauterer EU-Bürgerbüro Europe Direct beteiligt.

Die Ausstattung des kurzerhand zum Escape Room umfunktionierten Raumes im hinteren Teil des 42 besteht teils aus „von uns gespendetem Mobiliar aus Privatbestand“, wie Martin und die Klimamanagerinnen berichten. Die Technik stammt von KL.digital und „das Modellhaus hier haben Zimmerleute und Elektrotechniker der Meisterschule gebaut“.