Acht Betreiber von sogenannten Escape- und Adventure-Räumen in Rheinland-Pfalz haben sich an die Landesregierung gewandt. Ihre Branche werde in den bevorstehenden Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in Corona-Zeite nicht erwähnt, kritisieren sie.

Das Schreiben ist auch von zwei Unternehmen in Kaiserslautern unterzeichnet, dem von Susanne und Matthias Ress betriebenen „KeyTown“ sowie das von Miriam Tonhäuser und Tabea Klein verwaltete „Exit Adventures“. Seit Beginn der Pandemie vor etwa einem Jahr würden die Escape-Räume „noch immer durch jedes Sieb fallen“: „Wir werden explizit nicht genannt“, so Tabea Klein im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Das Angebot der Betriebe – grob gesprochen muss eine kleine Gruppe von Menschen eine Reihe von Rätseln gemeinsam lösen, um aus einem geschlossenen Raum zu entkommen – stellt aus Sicht der Betreiber nur ein kleines Risiko dar. „Wir sind weder eine Kletterhalle noch ein Trampolin- oder Freizeitpark mit hohem Publikumsaufkommen und erhöhter Ansteckungsgefahr, werden aber genau wie diese betrachtet und eingestuft“, heißt es in dem Schreiben. Das Angebot der Räume sei „per se auf Kleinstgruppen eines Clusters ausgelegt“.

Die Besucher eines Exit-Raumes lebten oft im gleichen Hausstand, buchten online einen festen Termin und reisten meist im selben Verkehrsmittel an. „Das ist nicht erst seit Corona so“, so die Betreiber. Eine Nachverfolgung von Infektionen sei so gut möglich, verschiedene Spielgruppen träfen nicht aufeinander. In den Pausen könnten die Räume gelüftet und desinfiziert werden. „Wir können dazu beitragen, dass Privatpersonen sich in einem kontrollierbaren und nachvollziehbaren Rahmen wieder treffen und gemeinsam Spaß haben können“, so die Betreiber. bld