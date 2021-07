Die Kombination aus vielen Niederschlägen und ausgiebigen Sonnenstunden der vergangenen Wochen führt dazu, dass das Grün in der Stadt merklich zunimmt: Bäume, Hecken und Gräser wachsen stark, Blumen und Wildkräuter schießen aus dem Boden.

Was Landwirte und Gärtner freut, macht der Abteilung Grünpflege der Stadtbildpflege derzeit zu schaffen. Trotz der Bemühungen der Mitarbeiter in den Mähtrupps könnten die Pflegemaßnahmen in Parks, auf Spiel- und Bolzplätzen sowie beim Straßenbegleitgrün nur verzögert vollständig erfolgen.

„Wir sind mit derzeit 48 Mitarbeitern aus dem Grünpflegebereich im Stadtgebiet im Dauereinsatz“, erläutert Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege. An erster Stelle stünden die Pflegearbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Unterhaltungsarbeiten wie beispielsweise Mähen, Wildkräuterbeseitigung oder Heckenschnitt erfolgen danach.