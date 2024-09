Für eine zusätzliche Ortsbegehung im Rahmen des Projekts „Integriertes Nachhaltiges Städtebauliches Entwicklungskonzept“ (INSEK) hat sich der Ortsbeirat Mölschbach ausgesprochen.

Zuvor übte CDU-Fraktionssprecher Klaus Müller Kritik an der Information zur Ortsbegehung im Rahmen des Projekts. Die geringe Bürgerbeteiligung zwei Tage vor der Mölschbacher Kerwe wertete er als ein Zeichen, dass über die Veranstaltung nicht bürgernah informiert worden sei. „Dann hätten sicherlich mehr Bürger an der Begehung teilgenommen und weitere Schwachstellen im Ortsbezirk wären zur Sprache gekommen“, verwies er beispielsweise auf die Verkehrssituation in Mölschbach.

Ortsvorsteherin erinnert an wichtige Punkte

Ortsvorsteherin Jutta Rech erinnerte daran, dass bei der Ortsbegehung mit der Weiterentwicklung einer Radverbindung, der Aufwertung von Parkanlagen und deren Nutzung, einer Neugestaltung des Friedhofs, der Bedeutung des Dorfladens und Hochwasserschutz wichtige Punkte angesprochen worden seien.

Weiter votierte der Ortsbeirat für eine Teilnahme Mölschbachs am Projekt „Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen“. Das Projekt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (KlikKS) verknüpfe die Themen Klimaschutz und Ehrenamt, informierte Volker Glanz. „Das Projekt kann Denkanstöße geben. Das Potenzial ist vorhanden“, sagte das SPD-Mitglied. Zum Start werden in Mölschbach Ehrenamtliche als Klimaschutzpaten gesucht.