Florence Grünewald fühlt sich beim Klettern in allen Disziplinen wohl, war im vergangenen Jahr unter den Top Ten in Deutschland. Mit gerade mal 23 Jahren arbeitet sie derzeit als Landestrainerin.

Geradeaus gehen, am Boden bleiben? Langweilig! Florence Grünewald wählt lieber die Wege nach oben. Bouldern und das Lead-Klettern sind ihre große Leidenschaft und zwar egal ob in der Halle oder am Fels. „Das ist super unterschiedlich und nicht zu vergleichen“, kann die 23-Jährige, die in Otterberg zuhause ist und für den Deutschen Alpenverein (DAV) klettert, gar nicht sagen, was ihr mehr gefällt. Am Fels bringe das Klettern oder auch das Bouldern auf jeden Fall andere Reize und eine wichtige Abwechslung mit sich. Das schärfe die Sinne. Wenn denn mal Urlaub möglich sei, dann fahre sie schon dorthin, wo es auch Felsen zum Klettern gebe.

„Ich bin in der Halle aufgewachsen“, erzählt sie lachend, dass sie klettert, seit sie zehn ist und es einfach nicht lassen kann. Ob nun das Bouldern, also das Klettern auf Absprunghöhe, das Lead-Klettern, das Klettern mit Seil, bei dem es darum geht, höher als andere zu kommen, oder die Disziplin Speed, bei der mit Seil so schnell wie möglich auf einer genormten Route „gelaufen“ wird, für Grünewald ist alles eine Erfüllung und sie ist in allen Bereichen gut, im Lead und im Bouldern sogar ziemlich gut.

Plötzlich Landestrainerin

Im vergangenen Jahr ist sie bei der Landesmeisterschaft zur Vizemeisterschaft gebouldert, gewann die Westdeutsche Meisterschaft und kam auf Platz acht bei der Deutschen Meisterschaft. Im Lead stieg sie bei der DM hoch auf Platz sieben. Und sie ist im vergangenen Jahr noch ins Amt der Landestrainerin aufgestiegen. „Das hat sich gut ergeben“, erzählt sie von dem 20-Stunden-Job. Die Studentin der Sportwissenschaft und Gesundheit an der TU Kaiserslautern teilt sich den Job mit einer Kollegin aus dem Saarland.

Das Studium, bei dem jetzt die Bachelorarbeit ansteht, streckt sich derweil ein wenig unfreiwillig. Just als im vergangenen Herbst Praxisprüfungen anstanden, konnte sie kaum Sport machen, also auch keine Prüfung absolvieren. Was war passiert? Die Boulder-DM lag hinter ihr, die Lead-DM war schon in Sichtweite. Beim zwischenzeitlichen Bouldern am Fels setzte bei Grünewald die Schwerkraft ein. Sie konnte sich nicht halten, fiel runter. Normalerweise nicht schlimm, gehört dazu. Wer runterfällt, steht auf, bouldert wieder hoch. Doch sie landete nicht auf, sondern neben der Matte, die unter dem Fels lag. Grünewald verletzte sich am Fuß, wenige Wochen vor der Lead-DM. Doch sie konnte starten. Wie das funktionierte? Das ist ihr heute selbst noch ein Rätsel.

Den Nachwuchs fit machen

Liegt wohl an ihrem Sport, über den sie sagt, hier gehe es darum, immer wieder kreativ zu werden, sich ständig neuen Aufgaben zu stellen. Eigentlich werde nie die gleiche Bewegung ausgeführt. „Da bleibt der Kopf fit“, sagt sie. Der Körper mit Sicherheit auch ...

Das Fitwerden, das lernt der Nachwuchs unter der Landestrainerin Florence Grünewald gerade. Darunter sind auch die jungen Sportschüler am Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG) in Kaiserslautern. Dort befindet sich ein Nachwuchsstützpunkt, und Klettern zählt am HHG als Entwicklungssportart. Die Arbeit mit dem Nachwuchs macht ihr unheimlich Spaß, sagt die Sportlerin, die dabei das eigene Training nicht aus den Augen verliert.

„Wieder in die Top Ten klettern, das wäre cool“, nennt sie eines ihrer sportlichen Ziele für dieses Jahr. Gerade beim Bouldern stecke man da gar nicht so drin. 2020 war sie Deutsche Vizemeisterin und 2021 kam Platz acht dabei raus. „Beim Bouldern muss die Route passen“, verdeutlicht Grünewald, dass es immer Hallen und immer geschraubte Boulder gebe, die einem einfach nicht liegen. Da helfe nur eins, immer wieder ran an die Wand und immer wieder in andere Hallen fahren, kreativ werden.