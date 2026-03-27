Die Brunnen in Kaiserslautern sprudeln wieder. So auch der Kaiserbrunnen am Mainzer Tor. Es ist eine der 42 Brunnenanlagen, die das Stadtbild prägen.

Von Joachim Schwitalla

„Wasser marsch“, gab Beigeordneter Manuel Steinbrenner am Freitag um die Mittagszeit im Beisein von Mitarbeitern des Referats Gebäudewirtschaft und Fachfirmen den Startschuss zur Wiederinbetriebnahme der Lauterer Brunnen. Die 42 Anlagen zu warten und am Laufen zu halten, verlange großen Aufwand, würdigte Steinbrenner die „tolle Arbeit“ von Wasserwerkern und Elektrikern. Jedes Jahr aufs Neue gelte es, die Anlagen zu überprüfen und auf Vordermann zu bringen. Größere Instandsetzungsarbeiten hätten in diesem Jahr der Kaiserbrunnen, der Martinsbrunnen und die Brunnenanlage in der Waldstraße erfordert. Beispielsweise hätte am Kaiserbrunnen die Beleuchtung der unterirdischen Brunnenkammer erneuert werden müssen. Auf die drei Brunnen entfiel der größte Teil der insgesamt 22.000 Euro, die für die Inbetriebnahme der 42 Anlagen notwendig waren.

Der von Gernot und Barbara Rumpf gestaltete Kaiserbrunnen birgt viele Symbole der Stadt

Fast pünktlich zum Startschuss der Brunnensaison 2026 setzte die Frühlingssonne ein Schlaglicht auf den Kaiserbrunnen. Für Steinbrenner Anlass, auf die Wahl des Brunnens hinzuweisen. Die von dem Bildhauer Gernot Rumpf und seiner Ehefrau Barbara Rumpf gestaltete Anlage aus Bronze und Sandstein symbolisiere historische und aktuelle Eigenheiten der Stadt und passe ausgezeichnet zum 750. Jubiläum von Kaiserslautern, betonte der Beigeordnete.

Was gibt es auf der Brunnenanlage um die Büsten von Friedrich Barbarossa und Rudolf von Habsburg nicht alles zu sehen: So beispielsweise der Hut von Napoleon, das Stadtsiegel und ein Auswandererschiff. Zu weiteren markanten Symbolen des Brunnens gehören eine Nähmaschine von Pfaff, ein Motor von Opel, ein von Fritz Walter signierter Fußball sowie Räder und Schlüssel, die für die damalige Technische Universität, die heutige RPTU, stehen. Nicht zu vergessen, der Lauterer Hecht als Wappentier der Stadt sowie Elwetritsche, das pfälzische Fabelwesen. Der Kaiserbrunnen schmückt seit Sommer 1987 das Mainzer Tor.