Die Bogenschützen des SV Bruchmühlbach erklimmen am zweiten Wettkampftag die Spitze der Oberliga, der SV Schopp steht weiter auf Rang fünf.

Unter Auflagen mit Maske und unter 2G-plus flogen die Pfeile am zweiten Wettkampftag in der Bogen-Oberliga in Landau. „Wir sind heilfroh, dass es geklappt hat“, ist Michael Zahm vom SV Bruchmühlbach dem ausrichtenden ESV Landau dankbar, dass es keinen Rückzug gab.

Im Match gegen Landau war dann von Dankbarkeit allerdings nichts mehr zu spüren. Die Bruchmühlbacher Jan Loibnegger, Michael Bader, Guido Kurz, Freddy Barthélemy und Michael Zahm fegten die Landauer siegreich von der Scheibe. Gut, einen einzigen Satz gaben sie an die Landauer ab, allerdings nur einen. Es sollte der einzige des gesamten Wettkampftages bleiben.

Bruchmühlbach setzt ein Zeichen

Schon im ersten Match gegen den SV Schopp setzten die Bruchmühlbacher gewaltige Duftmarken und ließen keinen Zweifel aufkommen, wohin die Reise gehen sollte. Mit 58 von 60 möglichen Ringen stieg Bruchmühlbach in den Wettkampf gegen Schopp ein. Schnell war das Match mit 6:0 siegreich entschieden. Gegen Ramsen das gleiche Bild. Mit hohen Ringzahlen sicherte sich Bruchmühlbach erneut ein 6:0 und die Matchpunkte. Gegen Hatzenbühl, nach dem ersten Wettkampftag auf Tabellenplatz eins, war es im ersten Satz mit 58 zu 57 Ringen für Bruchmühlbach noch recht knapp. In den folgenden beiden Sätzen hatte Hatzenbühl dann nichts mehr zu melden, das Match ging eindeutig an Bruchmühlbach.

Ein lockeres 6:0

Im letzten Kampf des Tages wartete Mommenheim, eine Mannschaft, die einiges an diesem Tag für sich entscheiden konnte. Nicht aber gegen die Bruchmühlbacher, die ihre Pfeile auch jetzt ziemlich mittig Richtung Scheibe entließen und auch gegen Mommenheim locker mit 6:0 gewannen.

„Heute lief es einfach für uns. Nur ein Satzverlust, hohe Ringzahlen und die Tabellenführung mit drei Matchpunkten Abstand zu Hatzenbühl“, fasste ein rundum zufriedener Michael Zahm vom SV Bruchmühlbach den zweiten Wettkampftag zusammen.

Für den SV Schopp lief es nicht ganz so gut. Die Schopper nahmen Ramsen den Sieg ab, behaupteten sich gegen Landau mit einem Unentschieden, zwangen Hatzenbühl und Mommenheim in die Verlängerung, mussten am Ende aber beide Matches genauso abgeben wie den direkten Vergleich mit Bruchmühlbach.

Tabelle

Oberliga Bogen

1. SV Bruchmühlbach 18:2

2. SSV Hatzenbühl 15:5

3. SC Mommenheim 11:9

4. SV Ramsen 10:10

5. SV Schopp 5:15

6. ESV Landau 1:19