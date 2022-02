2021 war das Jahr für Target Sprinterin Tessa Dietrich. Aufstieg in die Nationalmannschaft, Deutsche Meisterin, international erfolgreich. Abgehoben hat die Schülerin deshalb aber nicht. Sie will 2022 einfach zeigen, dass sie es wirklich drauf hat.

Target Sprint? Sommerbiathlon? Diese nicht olympischen Sportarten waren bei uns lange nicht wirklich so bekannt. Dank des SV Edelweiß Steinwenden-Weltersbach, seiner Aktiven, der Trainer und der Jugend wird dieser Sport, bei dem es um Laufen in Kombination mit Schießen geht, auch bei uns immer präsenter.

Vor allem Tessa Dietrich hat im vergangenen Jahr alles in den Schatten gestellt. Unter der Anleitung ihres Trainers, Target-Sprint-Weltmeister Sven Müller, eilt Tessa von Erfolg zu Erfolg. Sie schafft den Sprung in die Nationalmannschaft und beweist dem Bundestrainer, dass sie Nerven aus Stahl hat. Gleich bei ihrem ersten internationalen Einsatz, bei der World Tour in Italien, sprintet Tessa super schnell und schießt sich treffsicher auf Platz drei. Deutlich ältere Athleten haben hinter ihr das Nachsehen. Bei der Deutschen Meisterschaft stellt Tessa erneut ihr großes Talent unter Beweis. Sie holt sich Einzel-Gold, gewinnt in der Single-Mixed-Staffel und in der Mixed-Mannschaftsstaffel gemeinsam mit ihrem Trainer Sven Müller zwei silberne Medaillen. Im Massenstart komplettiert die Schülerin bei ihrem Einsatz in den Reihen der Aktiven den Medaillensatz und gewinnt auch noch Bronze. Und all das im zarten Alter von 14.

Laufen liegt ihr im Blut

Inzwischen ist Tessa 15 und blickt noch ein bisschen ungläubig auf ihren Vorjahresdurchmarsch zurück. „Ist wirklich gut gelaufen“, will die junge Sportlerin die Erfolge gar nicht so hoch hängen, weiß, auch andere sind gut. Deshalb lässt sie auch kein Training aus, nicht mit Sven Müller auf der heimischen Schießanlage beim SV Edelweiß, nicht beim Laufen rund um das Sportgelände und auch nicht, wenn es heißt, sich auf Lehrgängen mit dem Bundestrainer besonders zu fordern. Sie ist extrem laufstark und ja, das Laufen liegt ihr irgendwie mehr im Blut. Trotzdem, „es ist die Kombination aus Schießen und Laufen, die mir besonders viel Spaß macht“, fasst sie für sich die Faszination Target Sprint oder auch Sommerbiathlon zusammen.

Dabei hat sie den Sport mehr durch Zufall entdeckt. Tessa, die in Ramstein die neunte Klasse des Reichswald-Gymnasiums besucht, wohnt mit ihrer Familie in Mackenbach. Es waren die jüngeren Geschwister Tom und Mia, die den Sport beim SV Steinwenden mal ausprobieren wollten. Beide sind bis heute mit Freude dabei. „Da bin ich halt mitgegangen“, muss Tessa doch lachen, wenn sie über den Anfang spricht. Sie hatte sich ja eigentlich für das Golfspiel entschieden und geht auch heute noch einmal die Woche zum Training auf den Golfplatz in Mackenbach.

Aber das, was vor allem Bruder Tom so genial fand, dieses schnelle Laufen, unterbrochen von Schießeinlagen, das zog Tessa mehr und mehr in den Bann. Trainer Sven Müller erkannte das Talent, förderte sie, musste auch mal den Ehrgeiz ein bisschen bremsen und in wenigen Jahren ging es quasi von Null auf Hundert, rein in die Nationalmannschaft. „Ich will zeigen, dass ich es wirklich kann“, hat Tessa mit Blick auf die kommende Saison nun vor allem ein Ziel, sie will wieder erfolgreich sein und beweisen, dass 2021 keine Eintagsfliege war.