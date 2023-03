Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geht die TSG Kaiserslautern, derzeit auf dem vierten Rang, noch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen, in der Rückrunde mit Neuzugängen an den Start? Nein, lautet die Antwort, denn die großen Transfers fehlen. Am Wochenende heißt es aber erst einmal die Vorrunde mit bestenfalls zwei Siegen gegen die DJK SpVgg Effeltrich (Samstag, 18.30 Uhr) und den TSV Windsbach (Sonntag, 15 Uhr) abzuschließen.

Der polnische Spielertrainer Filip Szymanski, Guilherme Teodoro, Rafael Turrini, Adam Klajber und Vladislav Rukletsov bilden in der Rückrunde die Stammaufstellung in der Dritten Bundesliga