Die südwestdeutschen Meisterschaften im Synchronschwimmen gingen in Villingen-Schwenningen über die Bühne – mit großem Erfolg für den KSK

Die Synchronschwimmer des Kaiserslauterer Schwimmsportklubs ( KSK) gingen mit einer großen Mannschaft an den Start und konnten in allen Disziplinen die Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Hier dürfen sich die Vereine des Südwestdeutschen Schwimmverbands (SWSV) an die baden-württembergischen Meisterschaften hängen. Die Auswertung erfolgt dann aber natürlich separat. Besonders hervor stachen Katharina Maurer, die ihre sechs Meistertitel des Vorjahres verteidigen konnte, und Greta Harth, die ebenfalls sechs Mal Gold mit nach Hause brachte.

Am Samstag standen zunächst die Pflichtwettkämpfe der Altersklassen D und C auf dem Programm. Bei den Jüngsten zeigte Mila Loos, dass sie sich im vergangenen Jahr deutlich gesteigert hat und konnte hinter den beiden Athletinnen aus Speyer Bronze sichern. Platz vier ging an Victoria Kari und Platz fünf an Eva Popova. In der Altersklasse C gab es die nächste Goldmedaille in der Pflicht für Kathrin Chekushkin. Sie konnte sogar die „magische“ 50-Punkte-Marke knacken – ein sehr gutes Ergebnis in ihrer ersten Saison in einer höheren Altersklasse. Enea Thienel schaffte es ebenfalls aufs Treppchen und durfte sich über Bronze freuen.

Titelverteidigung für Katharina und Julia Maurer

Im Anschluss daran fanden die technischen Küren der Altersklassen A, B und der Junioren statt. Katharina Maurer und Greta Harth gingen in der Disziplin technische Kür Solo an den Start und gewannen jeweils Gold in ihrer Altersklasse. Bei den Duetten der Altersklasse B bildeten Sophia Bitzer und Greta Harth ein neues Duett und konnten sich ebenfalls gleich bei ihrem ersten Start über Gold freuen. Katharina und Julia Maurer indes verteidigten ihren Titel aus dem vergangenen Jahr.

Den zweiten Wettkampfabschnitt bildeten traditionell die freien Küren. In der Disziplin freie Kür Solo starteten Greta Harth und Katharina Maurer und gewannen ihre jeweils vierte Goldmedaille. Bei den Duetten gab es vier Meistertitel für Victoria Kari und Eva Popova in der Altersklasse D, Kathrin Chekushkin und Enea Thienel in der Altersklasse C, Sophia Bitzer und Greta Harth in der Altersklasse B sowie für Katharina und Julia Maurer in der Altersklasse A.

Als nächstes bei den „Süddeutschen“ in Zwickau

Die AB-Gruppe, bestehend aus Katharina und Julia Maurer, Sophia Bitzer und Greta Harth schwammen zu einem Musik-Mix von Abba. Auch hier wurden sie mit Gold belohnt.

Die nächste Station für die KSK-Synchronschwimmer ist nun Zwickau, wo die süddeutschen Meisterschaften stattfinden.