Der Fahrradmarkt von Terre des hommes war lange ein Publikumsmagnet. Viele Jahre wechselten Fahrräder aus der Region unkompliziert ihre Besitzer. Vom Kinderrad bis zum schnellen Rennrad waren Schnäppchen dabei. Doch dann konnte Terre des hommes diese Veranstaltung personell nicht mehr stemmen. Dennoch kehrt der Markt jetzt im Mai zurück.

„Fahrradfahren ist nicht nur gesund. Wer Fahrrad fährt, schützt auch die Umwelt. Aus diesem Grund ist es gut, wenn Fahrräder nicht in Garagen verstauben“, betont Imke Schneider vom BUND-Vorstand Kaiserslautern. Menschen seien auf Elektroräder umgestiegen, Kinder seien zu groß geworden für die alten Räder. Auf der anderen Seite gebe es viele Menschen, die sich im Moment kein Fahrrad kaufen könnten, obwohl sie gerne radeln würden. Lieferengpässe oder fehlende finanzielle Möglichkeiten für ein neues Fahrrad könnten zum Beispiel Gründe dafür sein. Diese Gruppen haben beim Fahrradmarkt stets zusammengefunden. Damit dies nach zwei Jahren Pause wieder so wird, haben einige Vereine unter der Federführung des BUND die Regie übernommen.

Am 21. Mai in der Vogelwoogstraße

In Zusammenarbeit mit dem ADFC, dem Ökologieprogramm und der Stadt Kaiserslautern findet wieder ein Fahrradmarkt statt. Am Samstag, 21. Mai, können gebrauchte Fahrräder, Anhänger, Kindersitze und mehr in der Vogelwoogstraße 50 im Gewerbegebiet West zwischen 8.30 und 10 Uhr abgegeben werden. Zwischen 10 und 14 Uhr findet der Verkauf dann statt. In einer mobilen Werkstatt werden alle Räder vorher geprüft und auf Vordermann gebracht. Von dem Erlös fließen 20 Prozent in die Ukrainehilfe.

Fahrtaugliche Gebrauchträder gesucht

„Bitte bringen Sie fahrtaugliche Gebrauchträder beim Fahrradmarkt vorbei. Gerade die aktuelle Flüchtlingssituation hat einen Markt für günstige Fahrräder. Der alte Drahtesel kann für alle gewinnbringend wieder auf die Straße gebracht werden“, so Imke Schneider. Nach Absprache können vorab Fahrräder beim BUND abgegeben werden. Infos bei Tobias Wiesemann, unter Telefon 0631 31090223 oder bund-kl@bund-rlp.de.