Corona ist fast schon Geschichte, der Sport läuft fast überall wieder in gewohnten Bahnen. Die Sportler aus und um Kaiserslautern waren wieder bei jeder Menge Wettkämpfen national und international unterwegs und waren wieder sehr erfolgreich. Und so gibt es sie auch in diesem Jahr wieder, die Wahl der RHEINPFALZ-Sportler des Jahres 2022.

Derzeit ist die Sportredaktion dabei, die potenziellen Kandidaten zu sammeln. Die Liste ist schon lang, aber wenn Sie noch Vorschläge haben oder Sorge, dass Ihr Lieblingssportler oder -Team unter den Tisch fallen könnten, schicken Sie uns gern Ihre Vorschläge – bis Freitag, 10. März, per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de mit dem Stichwort „RHEINPFALZ-Sportlerwahl“. Wie immer werden dann je fünf Kandidaten ausgewählt, die in den Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres antreten. Sie dürfen online abstimmen, können dabei etwas gewinnen, und die drei Kandidaten, die auf dem Treppchen landen, werden mit Geldpreisen belohnt.