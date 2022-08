Der SV Alsenborn hat in den letzten Wochen mächtig die Werbetrommel gerührt, am Donnerstag um 19 Uhr ist es nun soweit. Die von FCK-Legende Hans-Peter Briegel betreute Lotto-Elf wird im alt-ehrwürdigen Stadion „Kinderlehre“ auf eine namhafte Auswahl des Gastgebers treffen.

Die Erlöse des Benefizspiels kommen zwei örtlichen Hilfsorganisationen zu. Insgesamt 504 Länderspiele bringt die Lotto-Elf einen Tag vor dem offiziellen Kerwestart in Alsenborn auf den Rasen. Neben Weltmeister Guido Buchwald, FCK-Trainer Dirk Schuster und Ex-Nationalspieler David Odonkor stehen im Kader der Lotto-Elf auch die früheren FCK-Spieler Marco Reich, Oliver Schäfer und Roger Lutz. Auch der Gegner, der unter dem Namen „SV Alsenborn & Friends“ auflaufen wird, ist mit etlichen ehemaligen FCK-Spielern wie Stefan Caporaso, Markus Karl, Sascha Kiefhaber, Manfred Plath, Thomas Riedl und Torsten Reuther gespickt. Karten für das Benefizspiel sind im Vorverkauf bei der Postagentur Rödel in Alsenborn und im Reitsportfachgeschäft Equitreff Petra Schermer in Enkenbach für 6 Euro (ermäßigt 3 Euro) erhältlich. Selbstverständlich, so die Veranstalter, besteht auch an der Abendkasse noch die Möglichkeit, sich seine Karte zu sichern. Unter dem Motto „Mit Leidenschaft Gutes tun“ sollen die Erlöse des Benefizspiels der „Enkenbach-Alsenborner Tafel“ und den Verein „Mehlingen hilft“ zugute kommen. Da am Stadion an diesem Abend keine Parkplätze zur Verfügung stehen, bitten die Veranstalter darum, auf die nur wenige Gehminuten entfernten Parkplätze am Schwimmbad, an der Alsenzhalle und am Friedhof auszuweichen. Die Fußballfans aus Alsenborn sollen am besten ganz auf das Auto verzichten und zu Fuß an die Kinderlehre kommen.