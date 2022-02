Die Uni-Fusion ab Januar 2023 ist alles andere als eine Liebeshochzeit. Gelingen kann sie trotzdem. Was Landau und Kaiserslautern jetzt auf den Weg gebracht haben, klingt zumindest danach, dass sie es miteinander versuchen wollen. Gut ist: So, wie man sich jetzt geeinigt hat, wird nichts überstürzt. Bis 2024 bleibt es beim bisherigen Zuschnitt der Fachbereiche, Präsident Arnd Poetzsch-Heffter, der einen guten Job macht, bleibt so lange in Kaiserslautern an der Spitze, wird die gemeinsame Hochschulentwicklung entscheidend anstoßen. Dass beide Standorte Probleme mit der Annäherung hatten, ist kein Geheimnis. Ein Mediator war im Einsatz, Vermittlungsgeschick war gefragt. Dass Entscheidungen in Zukunft paritätisch getroffen werden sollen, die alte TU nicht mehr Stimmen als Landau im Senat haben wird, ist bitter.

Fakt aber bleibt: Es gibt kein zurück. Die Fusion kommt. Weil die Landesregierung es so wollte. Jetzt kann es nur noch darum gehen, das Beste daraus zu machen. Und wer weiß, vielleicht sagen in zehn Jahren alle: Es war genau richtig so. Immerhin wollen die Verantwortlichen die neue Größe nutzen, um unter die zehn besten Technischen Universitäten in der Republik zu kommen.