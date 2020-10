Die Stadt Kaiserslautern steht vor der Corona-Alarmstufe rot: Am Freitag wurden 37 neue Corona-Fälle in Stadt und Kreis Kaiserslautern gemeldet, davon 23 von Personen in der Stadt Kaiserslautern. 16 Personen konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Aktuell sind damit 154 Personen mit Corona-Infektionen registriert. Das Corona-Testzentrum Schwedelbach nahm am Freitag 102 Proben.

Die Stadt Kaiserslautern ist am Freitag mit 36 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in die Corona-Gefahrenstufe orange gekommen. Sie beginnt bei 35 Neuinfektionen. Es ist die Vorstufe vor der Alarmstufe, die bei 50 Neuinfektionen folgt. Die Stadtverwaltung teilte am Freitag mit, die Gefahrenstufe orange sehe nach dem Warn- und Aktionsplan Rheinland-Pfalz die Einberufung einer regionalen Task Force und erste Verschärfungen von Schutzmaßnahmen vor.