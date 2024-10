Im kommenden Jahr soll die Erzhütter Straße erneuert werden. Im Vorfeld haben die Stadtwerke (SWK) jetzt angekündigt, die Gas- und Wasserleitungen auszutauschen. Die Anwohner müssen sich auf Umwege einstellen.

„In Vorbereitung auf die Straßendeckensanierung ab Juli 2025 werden wir ab Ende Oktober vorzeitig in die Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen investieren“, informieren die Stadtwerke. Die Koordinierung mit den geplanten Arbeiten der Stadt Kaiserslautern habe den Vorteil, dass die Bauarbeiten insgesamt deutlich reduziert werden können. „Wir sorgen so für mehr Effizienz und damit verbunden für kürzere Bauphasen und weniger Einschränkungen“, so die SWK.

Die Baumaßnahme umfasst laut SWK den Bereich der Erzhütter Straße von der Welschgasse bis zur Kaisermühler Straße. Nach derzeitigem Stand der Vorarbeiten ist der geplante Baubeginn für Ende Oktober 2024 vorgesehen. Die Erzhütter Straße wird für die Dauer der Baumaßnahmen für den Verkehr gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden über Erfenbach und Otterbach umgeleitet. Die direkt betroffenen Anwohner seien bereits mit einem Anschreiben informiert worden. „Wir stellen die Zufahrt zu den Grundstücken, teilweise über Nebenstraßen, sicher. Temporär kann es dabei zu Einschränkungen kommen. Für Feuerwehr- und Rettungsdienste ist die Zufahrt jederzeit gegeben“, so die Stadtwerke.

Busse ändern ihre Route

Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Die Linien 107 und 108 müssen ihre Route ändern. Die 108 fährt dann nach Angaben der Verkehrs AG der Stadtwerke als Ringlinie vom Engelshof kommend über Otterbach, Lampertsmühle bis nach Erfenbach. Dann weiter über die Jahnstraße bis zur Wendeschleife Wiesenthalerhof. Von dort geht es zurück über die Talstraße zum Kreuzhof. Stadteinwärts verläuft die Route dann über die Rütschhofstraße in Richtung Kläranlage. Die Linie 107 endet zu den normalen Verkehrszeiten am Kaisermühler Feld. Am Abend und an den Wochenenden fährt die 107 die gleiche Route wie die 108: Ab der Kläranlage über Otterbach und Erfenbach bis zur Wendeschleife. Dann weiter über die Tal- und Rütschhofstraße Richtung Stadt.

„Uns ist bewusst, dass unsere Baumaßnahme zwangsläufig zu Beeinträchtigungen für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer führt“, so die Stadtwerke. Es werde alles getan, um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, so Pressesprecherin Dorothea Schröder.