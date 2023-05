Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Flüchtlinge aus der Ukraine haben in Erzhütten eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Noch nicht zu Ende gedacht ist das Verkehrsproblem in der Rütschhofstraße und bereits jetzt wirft das 300. Jubiläum des Stadtteils Erzhütten in 2026 seine Schatten voraus, verrät Ortsvorsteher Thorsten Peermann (SPD).

Das Bürger-Büsing-Haus wird seit Kriegsbeginn in der Ukraine zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Wie ist die derzeitige Situation?

Die Situation ist