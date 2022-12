Was heute in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Genau zehn Monate herrscht nun Krieg in der Ukraine. Am 24. Februar überfiel Russland sein Nachbarland. Viele Menschen aus der Ukraine sind vor dem Krieg geflohen, auch nach Deutschland. Die RHEINPFALZ hat sich mit einigen unterhalten, die in der Unterkunft in der Logenstraße wohnen.

Was unter dem Grün einer Nordmanntanne in der Wohnung von Franz und Heidi Engels kurz vor dem Fest auf dem Fußboden Form annimmt, kann sich sehen lassen. Eine mit Liebe zum Detail gestaltete Miniaturlandschaft ist es, die sich unter dem Baum ausbreitet. Bethlehem ist überall.

Zwei Stunden ausgelassener Unterhaltung, Kinderlachen, Klatschen und atemloser Spannung gab es bei der Premierenvorstellung des Zirkus Hallygally in Kaiserslautern zu erleben.

Klassisch oder festlich? Die RHEINPFALZ hat bekannte Personen aus dem Kreisgebiet befragt, wie sie es denn an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen halten. Kommen Kartoffelsalat und Würstchen oder ein Festmahl auf den Tisch?

Weihnachten und Musik – das gehört für viele Menschen zusammen. Weihnachtsmusik gibt es in poppiger und moderner Form, aber natürlich auch in klassischer und traditioneller. Doch was kommt wo und bei wem gut an?