Die verstärkten E-Scooter-Kontrollen sind drei Männern am Mittwoch zum Verhängnis geworden. Ein 39-Jähriger wurde gegen 12.30 Uhr in der Donnersbergerstraße gestoppt und kontrolliert. Weil er leicht nach Alkohol roch, wurde er zum Atemtest gebeten – Ergebnis: 1,26 Promille. Der Mann musste deshalb zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Gegen 15.30 Uhr wurde ein 27-Jähriger in der Bremerstraße kontrolliert. Dabei zeigte er typische Anzeichen von Drogeneinfluss. Auch er musste mit zur Dienststelle kommen und eine Blutprobe abgeben. Keine halbe Stunde später erwischte es einen 30-Jährigen in der Mannheimer Straße. Auch er zeigte drogentypische Ausfallerscheinungen und musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben.