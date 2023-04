Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer waren am Osterwochenende alkoholisiert in der Stadt unterwegs und sind dabei von der Polizei erwischt oder rechtzeitig vom Fahren abgehalten worden.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Sonntag beispielsweise ein 24-jähriger Mann auf einem E-Scooter fahrend in der Paffenbergstraße gegen 0.30 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. Gegen 3.50 Uhr wurde ein 49-jähriger Mann in der Maxstraße aufgehalten, als er gerade in seinen Wagen einsteigen wollte. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Die Fahrzeugschlüssel zu dem Auto des Mannes wurden sichergestellt und somit eine Teilnahme am Straßenverkehr verhindert, berichtet die Polizei.

In zwei anderen Fällen war es dafür allerdings zu spät: Gegen 4.10 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann in der Pariser Straße mit seinem Auto einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde eine Alkoholisierung von 1,65 Promille nachgewiesen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Gegen 4.15 Uhr wurde dann noch ein 34-jähriger Mann in der Buchenlochstraße mit seinem Wagen kontrolliert. Bei ihm wurde letztlich eine Alkoholisierung von 0,64 Promille festgestellt. Die Beamten untersagten ihm Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.