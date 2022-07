Was am Donnerstag in Stadt und Landkreis wichtig war.

Im Fritz-Walter-Stadion steigt am Freitag die Saisoneröffnung der Zweiten Fußballbundesliga 1. FCK gegen Hannover 96. Wie werden sich die Lauterer als Aufsteiger in dieser Partie und in der Runde schlagen? Diese Fragen beantworten ehemalige Spieler des 1. FCK und einer der treuesten Fans.

Weil er am späten Mittwochabend am Adolph-Kolping-Platz tanzte, hat ein 20-Jähriger die Aufmerksamkeit der Polizei erregt – und hat eine Anzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz kassiert.

Engagement für das Gemeinwohl, das ist die Idee hinter dem Bundesfreiwilligendienst (BFD). Die Bundesfreiwilligen (Bufdis) verbringen sechs bis 18 Monate bei einer Einsatzstelle – doch ist ein Dienst an der Gesellschaft für junge Menschen noch attraktiv?

In unserer Handwerker-Serie „Mit Hand und Verstand“ geht’s um Zahntechnik: Immer dann, wenn die eigenen Zähne Verschleißerscheinungen aufweisen, kommt neben dem Zahnarzt ein Zahntechniker ins Spiel. Er ist gefragt, wenn es um Zahnersatz geht. Der wird sowohl manuell als auch digital hergestellt. Ein Handwerk, das Präzision erfordert.

Mit Spannung hatten Klaus Kronibus und sein Sohn Micha seit März darauf gewartet, ob wieder ein Turmfalkenpärchen als Untermieter auf dem Dachboden ihres Wohnhauses einziehen würde. Sie wurden nicht enttäuscht: Hinter der Giebelöffnung gab es wieder eine Kinderstube für junge Greife.

Von außen sieht man zwar nichts, aber im Inneren wird kräftig gewerkelt: Die millionenschwere Generalsanierung des Sickingen-Gymnasiums Landstuhl schreitet voran. Was ansteht und was bereits geschafft ist.