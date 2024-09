Seit knapp einem Jahr ist Franziska Geyer, gelernte Schauspielerin, die neue Theatervermittlerin für Schauspiel am Pfalztheater. Nun legt sie ihre erste eigene Inszenierung vor: „Am Fenster dazwischen“ feiert am Samstag, 28. September, Premiere – an einem Ort, den das Pfalztheater noch nie bespielt hat: als „Rauswärtsspiel“ (das Große Haus wird ja weiter saniert) im AWO-Seniorenheim Alex Müller. Und zwar gleich an sechs Spielorten.

Franziska Geyer, die zum Team der Sparte Junges Pfalztheater (JUP) gehört, ist es wichtig, das Theater zu den Menschen zu bringen. „Ich empfinde mich als Botschafterin des Theaters in der Stadt“, hat sie in einem RHEINPFALZ-Gespräch gesagt. Projekte mit Laien sind eine ihrer Leidenschaften. An dieser Arbeit schätzt Geyer, „dass ich von der Persönlichkeit ausgehen muss, von dem, was der Mensch mitbringt“.

In „Am Fenster dazwischen“ wirken zwei Bewohnerinnen und zwei Bewohner des Seniorenheims mit, die zuvor an einem Workshop mit Geyer teilgenommen hatten, außerdem Profis des Pfalztheaters und Mitglieder des Kinder- und Jugendchors. Ausgangspunkt sind die Lebensgeschichten der Senioren. Es gehe um den Prozess des Älterwerdens, aber auch um universelle Themen „wie Begierde, Verlust, Einsamkeit und Vergänglichkeit“, so das Theater. Es treten unter anderem auf: ein Uhrensammler, eine Raucherin und ihr Sohn, ein verliebtes Paar, eine müde junge Altenpflegerin und ein Herr im Anzug. Passend zum Titel werden dabei auch mal von „Fenster zu Fenster Liebesduette gesungen“. Ein anderer Spielort ist der Speisesaal, „in dem den Menschen die Begegnung mit ihren Dämonen zur geistigen und körperlichen Schwerelosigkeit verhilft“.

Regie führt Franziska Geyer, der Stücktext stammt von Arne Dechow, Filmemacher und Autor zahlreicher Bühnenstücke und Drehbücher (etwa zum Spielfilm „Toubab“). Die Texte und Situationen seien inspiriert von den prägenden Erinnerungen der Bewohner, aber auch der Schauspieler, Sänger und Tänzer aus dem Ensemble, die mitwirken. Darunter sind Schauspielerin Maria Schubert, die seit dieser Saison neu im Ensemble ist, Tänzer Evan Macrae Williams und die Sänger Valerie Gels und Yuhui Liang.

Termin

28. September, 18 Uhr, AWO-Seniorenhaus Alex Müller, Donnersbergstraße 84, Karten: www.pfalztheater.de