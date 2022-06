Vasen, Uhren, Schmuck und Spielzeug – und ganz viel Kleidung. Das alles gab es am Samstag und Sonntag beim traditionellen „Pfennigbasar“ des Deutsch-Amerikanischen & Internationalen Frauenclubs (DAIFC) in Kaiserslautern für den guten Zweck zu kaufen. In der Alten Eintracht luden die Basar-Leiterinnen Gisela Kau und Susanne Knorr treue und neue Flohmarkt-Fans an die Verkaufstische.

Es wäre eigentlich der 65. jährliche Pfennigbasar gewesen. Die Spendenannahme für 2020 war bereits fertiggestellt, die Stücke wurden bereits alle im Lager deponiert, bereit zum Kauf, sozusagen. Doch die Pandemie setzte die Tradition für zwei ganze Jahre aus. Deshalb war es erst die 63. Ausgabe des beliebten Innenflohmarkts. Und der fiel in diesem Jahr auch ein wenig anders aus als in den Vorjahren.

Statt traditionell im März wurden die Stände im Juni aufgebaut. Die üblichen Sammeltage fielen aus, denn die gesammelten Stücke aus dem Jahr 2020 mussten zuerst aus dem Lager und über den Ladentisch, bevor wieder Platz für Neues war.

Weniger Platz als sonst

Der vorübergehende Umzug in die Alte Eintracht, die deutlich kleiner ist als die Veranstaltungshalle der Gartenschau, wo der Flohmarkt regulär stattfindet, brachte auch einige Engpässe mit sich. So fehlten die Abteilungen Elektronik, Kleinmöbel, Haushalt, Glas, Porzellan und einige mehr. Denn die nehmen für gewöhnlich „die meisten Räume weg“, brächten aber oft auch den meisten Profit ein, weiß Gisela Kau. In dem kleineren Rahmen konnte man daher nicht auf die Umsätze hoffen, die der Basar sonst immer einbrachte. Erschwerend hinzu kam auch noch die Hitze.

Doch die treusten Flohmarktgänger kamen trotzdem schubweise zum Stöbern. „Es ist, wie es ist. Es war ein Versuch, dass man auch noch mal ein bisschen ins Gespräch kommt und dass die Leute wissen, es gibt uns noch und wir haben den guten Willen, das auch in Zukunft fortzuführen“, sagt die Schatzmeisterin Mechtild Faber. Denn der Club ist eine wichtige Institution der Stadt.

1956 gegründet, widmet sich der gemeinnützige Verein der Förderung der „internationalen Verständigung und des gemeinsamen Miteinanders“ zwischen Deutschen und Amerikanern, „aber auch Menschen aller Nationen in Kaiserslautern und Umgebung“. Die Mitglieder bestehen aus Frauen unterschiedlicher Herkunft und Nationen, die sich zum gemeinsamen Austausch treffen und gemeinsam Aktionen zur Förderung der Region veranstalten.

Einnahmen fließen in regionale Projekte

So sorgen auch die Einnahmen aus dem jährlichen „Pfennigbasar“ für die finanzielle Unterstützung verschiedener regionaler Projekte und Interessengruppen – darunter Schulen, Kindergärten, dem Ökologieprogramm der Stadt und vielen anderen Organisationen, die der regionalen Gemeinschaft zuträglich sind. „Die Spenden kommen ja hier aus der Region. Und deshalb ist auch der Club darauf ausgerichtet, dass das Geld, das wir einnehmen, wieder in die Region zurückfließen soll“, erklärt Susanne Knorr. Wohin in diesem Jahr gespendet wird, wird wie immer bei einer anschließenden Mitgliederversammlung gemeinsam entschieden.

Mit den Einnahmen zufrieden

Mit den Einnahmen an diesem Wochenende waren die Organisatorinnen jedenfalls „sehr zufrieden“, so Kau. „Wir haben etwas zum Spenden“, bestätigte die Basar-Leiterin lächelnd. Angesichts des Umzugs, der Angebotsverkleinerung und der Hitze besonders erfreulich. Das Lager konnte erleichtert werden. Und an den rund acht Ständen, die mit jeweils drei bis vier Mitarbeiterinnen besetzt waren – die älteste zählt 89 Jahre und „ist uns trotz Hitze nicht umgefallen“, betonte Gisela Kau freudig –, konnten alte Waren neue Besitzer finden. Und die Käufer konnten gegen kleines Geld der pandemiegebeutelten Region wieder ein klein wenig auf die Beine helfen.