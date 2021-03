Nach der Sitzung des Schulträgerausschusses vergangene Woche wird auch die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Mittwoch, 3. März, in hybrider Form stattfinden: Die Mitglieder können sich entscheiden, ob sie vor Ort im Großen Ratssaal teilnehmen möchten oder per Videoschalte. Das gilt nun erstmals für Zuhörer. Die Sitzung wird von der städtischen Gesellschaft KL.digital über den YouTube-Kanal der Stadt live gestreamt, so dass eine Anwesenheit im Ratssaal nicht erforderlich ist. Wer dennoch in den Ratssaal kommen möchte, den weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass auf der Zuschauertribüne aufgrund der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes nur drei Plätze zur Verfügung stehen.