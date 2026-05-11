Zwei Filmemacherinnen vom Offenen Kanal Kaiserslautern haben mit ihrem Erstlingswerk, einem sechsminütigen Bürgerbus-Film, den Bürgermedienpreis des Landes gewonnen.

Gabriele Sprengart-Olle und Eveline Boomhower vom Offenen Kanal (OK) Kaiserslautern sind mit dem Bürgermedienpreis der Medienanstalt Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Die beiden Filmemacherinnen erhielten für ihren Beitrag „Bürgerbus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn“ die mit 500 Euro dotierte Auszeichnung in der Kategorie „Erstlingswerk“. Die Preisverleihung fand im Rahmen des OK-Tags auf dem Gartenschau-Gelände statt, zu dem sich am Samstag, 9. Mai, mehr als 160 Ehrenamtliche der Offenen Kanäle in Rheinland-Pfalz trafen.

„Offene Kanäle: Ehrensache“, lautete das Motto des diesjährigen Netzwerktreffens, zu dem die Medienanstalt seit 2003 an wechselnde Orte mit besonderem Bezug zu den Offenen Kanälen einlädt. In das 750. Jubiläumsjahr der Verleihung der Stadtrechte fällt zugleich der 35. Geburtstag des OK Kaiserslautern. Höhepunkte des Treffens waren die Verleihung des Preises des Bildungszentrums Bürgermedien (BZBM) an den OK Speyer sowie die Bürgermedienpreise, bei denen in drei Kategorien acht Produktionen prämiert worden sind. Neben dem OK Kaiserslautern wurden die OKs in Landau, Trier, Mainz und Neustadt ausgezeichnet.

Vorher keine Erfahrung im Filmemachen

Jurymitglied Marlies Kohnle-Gros ( Hütschenhausen) betonte in ihrer Laudatio, der Film von Sprengart-Olle ( Enkenbach-Alsenborn) und Boomhower (Kaiserslautern) entspreche genau den Kriterien der siebenköpfigen Jury. „In ihrem sechs Minuten kurzen Film haben sie alles Wissenswerte verpackt, was man braucht, um den Bürgerbus und sein Angebot kennenzulernen. Entstanden ist ein Beitrag, der ebenso informativ wie liebenswert ist“, sagte das langjährige Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags und Versammlungsmitglied der Medienanstalt.

Die beiden Filmemacherinnen engagieren sich erst seit Anfang 2025 beim OK Kaiserslautern. Das landesweite Projekt „Bürgerjournalismus in Offenen Kanälen“, an dem sich im Herbst 2024 auch der OK Kaiserslautern mit einer Infoveranstaltung für die Generation „50+“ beteiligt hatte, weckte ihr Interesse an der Mitarbeit. „Wir hatten vorher weder vom Filmen noch vom Videoschneiden eine Ahnung – und schon gar nicht davon, wie man einen Beitrag fürs Fernsehen erstellt“, berichten beide und schmunzeln.

Nach ihren Angaben wurden sie von Beginn an vom OK-Team hervorragend unterstützt und bei ihrem ersten Projekt begleitet. Besonders schätzen sie die Zusammenarbeit mit den beiden jungen Menschen, die beim OK ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. „Das ist echtes generationenübergreifendes Teamwork, dabei könnte ich doch deren Oma sein“, sagt die 70-jährige Eveline Boomhower. „Jetzt haben wir Blut geleckt“, ergänzen die beiden voller Tatendrang. Der Bürgermedienpreis sei für beide vor allem Ansporn, sich weiter ehrenamtlich zu engagieren. Mit dem Preisgeld wollen sie das OK-Team zum Pizzaessen einladen.

Talkrunde blickt auf 35 Jahre Offener Kanal zurück

Mit dem OK-Tag würdigt die Medienanstalt Rheinland-Pfalz das ehrenamtliche Engagement in den Offenen Kanälen und deren Bedeutung für die Meinungsvielfalt. „Bürgermedien haben in Rheinland-Pfalz seit über 40 Jahren Bestand, weil sie mit Herzblut von Ehrenamtlichen gemacht werden und Menschen eine Stimme geben. Sie sichern Medienvielfalt, machen regionale Information lebendig und ermöglichen jungen Menschen einen Einstieg in die Medienwelt“, betonte vor der Preisverleihung Albrecht Bähr, Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt.

Markus Merkler, Vorsitzender des Landesverbandes Offene Kanäle Rheinland-Pfalz, ergänzte: „Unsere Offenen Kanäle sind ein gut etabliertes Erfolgsmodell, das durch die Orte der medialen Teilhabe zusätzliche Sichtbarkeit erhält.“ Oberbürgermeisterin Beate Kimmel hob zu Beginn die Bedeutung lokaler Medien hervor. Eine Talkrunde mit Albrecht Bähr, Lara Kahl (Vorsitzende OK Kaiserslautern), Bettina Echtermeyer (Vorsitzende OK Koblenz) und der Journalistin Eva Mieves blickte zurück auf 35 Jahre OK Kaiserslautern und in die Zukunft des Bürgerfernsehens. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, hielt die Laudatio zur BZBM-Preisverleihung. Moderatorin Jennifer de Luca führte durch das Programm.