Rodelspaß am ersten echten Winterwochenende seit langer Zeit: Am Samstag konnten in Kaiserslautern mal wieder die Schlitten entstaubt und auf die Piste gebracht werden.

Das schöne Winterwetter nutzen am Wochenende nicht nur viele Spaziergänger, die am Sonntag bei knackig-kalten Temperaturen unterwegs waren. Am Samstag lockte noch der Schnee in die Natur: Unter anderem Maike Jung mit ihren Kindern Annemarie und Anton. Sie waren auf der Rodelbahn am Gersweilerweg, nördlich der A6, unterwegs, um sich mit genügend Abstand die Zeit im Freien zu vertreiben. In der Stadt selbst war am Sonntag kaum noch etwas vom Schnee zu sehen.