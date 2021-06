Wir tun es doch alle: Seit Smartphones mit leistungsstarken Frontkameras ausgerüstet sind, reicht eine Armlänge Abstand und schon ist das perfekte Selfie im Kasten. Im Internet hat sich das Selbstporträt vor dekorativen Hintergründen zum Selbstläufer entwickelt. Eine Idee, die Kaiserslautererin Jeanette Distel in der Not zur Geschäftsidee entwickelte.

Das Schild mit der Aufschrift „Snap Myself – Dein Selfie-Museum“ mit dem typischen Symbol der Bilderplattform Instagram sorgt seit Tagen für Verwunderung bei den Passanten. Auch ein Blick durch die großen Glasfronten in den Kassenbereich verrät nur wenig darüber, was Besucher im unteren Teil des ehemaligen Schallplattenladens Gondrophon in der Schneiderstraße erwartet.

„Es ist ein interaktives Museum“, erklärt Inhaberin Jeanette Distel, „vor insgesamt 29 Kulissen und Fotowänden kann der Besucher mit seinem Handy Selfies aufnehmen und wird damit selbst Teil des Kunstwerks.“ Selfies, damit meint die 34-Jährige den Trend, mit dem Handy Selbstporträts zu knipsen.

Je aktiver, umso besser

Anders als in herkömmlichen Museen, in denen meist das Fotografieren oder gar das Anfassen der Ausstellungsstücke verboten ist, gilt hier seit Eröffnung am vergangenen Freitag: je aktiver der Besucher, umso besser. Ungezählte Requisiten in den Kulissen laden dazu ein. Beispielsweise gibt es ein American Diner im 60er Jahre Stil mit Schallplatten an den Wänden und unechten Milkshakes. Tropisches Flair weckt der Korbsessel vor der wildbewachsenen Pflanzenwand samt Papageien. Hier kann sich jeder wie ein Dschungelkönig fühlen.

Wer einmal das Kind in sich aufleben lassen möchte, taucht in das Flamingo-Bällebad ab oder kuschelt mit 150 Plüschalpakas in einem wahrgewordenen Traum aus Pastelltönen. Romantischere Bilder sind in einer Badewanne vor einer Blumenwand oder in einem Indoor-Birkenwald mit Schaukel möglich. „Outfits können in unseren zwei Umkleidekabinen gewechselt werden. Einen Schminktisch gibt es auch“, zählt Distel auf.

Spaßfaktor für alle Generationen

Bis auf ihr Handy müssen Besucher für ihren gebuchten, zweistündigen Rundgang kein Equipment mitbringen. „Jede Kabine ist mit einem Ringlicht und einer Handyhalterung ausgestattet.“ Wer will, erhält für die Dauer seines Aufenthalts eine Bluetooth-Fernbedienung. Mit deren Hilfe kann die Fotofunktion ausgelöst werden, sobald man sich in Position begeben hat. Das erleichtert die Handhabung.

Angst vor der Technik müsse niemand haben, versichert die 34-Jährige: „Wenn’s hakt, helfen Mitarbeiter auch einmal oder machen ein Foto.“ Aus diesem Grund wolle die Inhaberin nicht nur die jüngere, technikaffine Generation ansprechen: „Unser Museum bietet auch Älteren einen Spaßfaktor, zum Beispiel beim Junggesellenabschied oder bei Familienfotos.“

Zweites Standbein in der Krise

Für Jeanette Distel kommt die Eröffnung ihres „Snap Myself“-Museums genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn die Corona-Krise hat die gelernte Hochzeitsplanerin und Schaustellerin stark gebeutelt. „Den letzten Umsatz hatten wir im Dezember 2019 hier auf dem Weihnachtsmarkt.“ Dort betreibt sie mit ihrer Familie normalerweise eine Vinothek, eine Flammkuchenhütte und einen Stand mit gebrannten Mandeln.

„Deswegen wollten wir uns noch ein zweites Standbein aufbauen.“ Nach einem geeigneten Projekt musste Distel nicht lange suchen: Vor drei Jahren entdeckte sie zufällig ein Selfie-Museum in Köln, „seitdem hat mich der Gedanke nicht mehr losgelassen“. Dabei bezeichnet sich die 34-Jährige als jemand, der sich wohler hinter der Kamera als davor fühle. In drei Monaten stampfte die junge Frau zusammen mit ihrem Mann das Vorhaben aus dem Boden – „alles in Eigenleistung, weil wir als Gastronomen und Schausteller von der Bank keine Unterstützung erwarten konnten“. Die Gesamtkosten möchte das Paar allerdings für sich behalten.

Über Videos informierte sich ihr Ehemann, wie man aus Trockenbauwänden Themenkabinen zimmert. „Am nächsten Tag hat er es einfach umgesetzt.“ Zuvor entfernten sie mit Freunden den in die Jahre gekommenen Teppich.

Kulissen in Eigenleistung gebaut

Ideenreichtum bewies die gebürtige Kaiserslautererin auch dabei, als es darum ging wichtige Sicherheitsvorkehrungen optisch in die Kulissen einzubauen, ohne sie im Notfall unzugänglich zu machen. Dafür knotete sie beispielsweise aus 2830 Metern bunten Bändern einen Vorhang, der jetzt als Fotorequisit zur Verfügung steht. Auch an ein Hygienekonzept samt Luftaustauschsystem wurde gedacht. Bis zu 12 Personen dürfen sich gleichzeitig auf den 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche aufhalten.

„Sicherlich gibt es Standorte, die sich für ein solches Museum noch besser anbieten würden, aber Kaiserslautern hat einfach Potenzial“, sagt Distel. Um die Neugier der Menschen zu wecken, gab’s bereits „Tage der offenen Tür“. „Ausnahmsweise dürfen Interessierte dann auch mal ohne Voranmeldung gucken kommen.“ Beispielsweise am Mittwoch. Und die 34-Jährige plant noch mehr: „Zu saisonalen Anlässen wie Halloween oder Weihnachten wollen wir entsprechend die Kabinen dekorieren.“ Zukünftig sollen auch Komplettpakete für ein professionelles Styling und Shooting mit Fotografen angeboten werden.