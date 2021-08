Erfenbach war am Sonntag ein Ziel für Liebhaber des Mini Cooper, einer englischen Automarke. Von Paul-Peter Götz, selbst begeisterter Mini-Fahrer, waren ausschließlich Minis bis zum Baujahr 2000 eingeladen, dem Zeitpunkt, zu dem BMW die Marke übernommen hat.

Allein die vom Veranstalter im Vorfeld gestalteten Plakate mit einem Mini im Mittelpunkt, umrahmt von einem Grünton im „British Racing Green“, weckten die Vorfreude auf das Treffen der Mini-Freunde. Zusätzlich herumgesprochen hat sich das Treffen in den sozialen Medien. So wunderte es Paul-Peter Götz nicht, dass Mini-Freunde aus Alzey, Mannheim und Heidelberg den Weg nach Erfenbach fanden. „Die regionale Mini-Szene ist schwach“, räumte er ein. Und dennoch zeigte sich der Oldie-Fan mit der Beteiligung von 15 Minifahrzeugen zufrieden.

In Reih und Glied standen die Flitzer im Hof des Bauernhauses in der Ortsmitte aufgereiht. Bei traumhaftem Sommerwetter kamen die Freunde der englischen Automarke schnell ins Schwärmen. Begutachteten bei geöffneter Motorhaube wie einfach und übersichtlich die Motorteile angebracht sind und wie viel Freude das Fahrvergnügen das Gefährt bereitet. Längst seien es nicht nur England-Fans, die von der britischen Automarke schwärmten, weiß Paul-Peter Götz. Auch wenn man den Original Mini-Cooper immer weniger auf den Straßen sehe, man müsse das Fahrzeug einfach gern haben, so der Werbefachmann, der neben seinem Mini im Hof des Bachbahnmuseums seinen silberfarbenen Rolls Royce zur Schau gestellt hat.

Ebenso wichtig wie das Mini-Treffen war für den stellvertretenden Ortsvorsteher das Leben, das die Mini-Freunde, Besucher und Passanten in den Stadtteil brachten. „Es tat gut, wieder mal frohe und strahlende Gesichter zu sehen“, verwies er auf ein gutes Miteinander bei einem Glas Bachbahn-Bräu oder bei einem Glas Wein vor Jogis Vinothek.