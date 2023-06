Von Jugendlichen für Jugendliche: Das erste „Einfach Laut(ern)“-Jugendfest der Stadt – organisiert vom Citymanagement und dem Jugendparlament – feierte am Samstag Premiere. Auf dem Platz vor der Stiftskirche wurde ab 18 Uhr gechillt und getanzt. Das gemeinsame Ziel: Mehr Stimme und mehr Raum für die Lautrer Jugend zu schaffen.

Wenn Jugendliche abends in der Stadt unterwegs sind, löst das bei manchem Erwachsenen Unruhe aus. „Das ist eigentlich traurig. Denn den Jugendlichen fehlt einfach nur ein öffentlicher Raum – ein Platz, an dem sie sich abends treffen und Aktionen wie diese veranstalten können“, sagt die 18-jährige Clara Krieger, ehemalige Pressesprecherin und aktives Mitglied des Lautrer Jugendparlaments. Und mit „Aktionen wie diese“ meint sie das erste „Einfach Laut(ern)“-Jugendfest der Stadt.

Auf der Open Air-Bühne vor der Stiftskirche jammen gerade die adrett gekleideten Jungs von Rooftop Apartment – eine junge Lautrer Band mit viel Funk, Soul und Reggae unterm Zylinder. Links von der Bühne spendiert das Team des benachbarten Brauhauses kühle Getränke. Und rechts von der Bühne sitzen die Jungs und Mädels des Jugendparlaments, gestalten Buttons und haben ein offenes Ohr für alle Interessierten. Zwischen Aperol, Eiscreme, Livemusik und guten Gesprächen herrscht eine lockere und ausgelassene Atmosphäre vor der Kirche. Und genau das war auch das Ziel der Aktion.

Treffen ohne Eintrittskosten

„Bei dem Fest geht es darum, dass Jugendliche zusammenkommen und sich vernetzen können – ohne Zwang, ohne Eintritt zu bezahlen oder etwas kaufen zu müssen. Daher auch der Titel ,Einfach Laut(ern)’ wie ,einfach laut’“, erklärt Lene Bauer, ehemalige Vielfaltsbeauftragte des Parlaments. Die 19-Jährige weiß, dass das städtische Kulturangebot größtenteils auf ältere Bürger ausgerichtet ist. Doch mit dem eigens kreierten Fest in Kooperation mit dem Citymanagement wollen die jungen „Parlamentarier“ den jungen Lautrern eine Stimme und einen Raum geben. „Es braucht nicht mehr Clubs oder Kneipen, um einen Raum für die Jugend zu schaffen“, sind sich Bauer und Krieger einig. „Es reicht schon, einfach nur ein paar Bänke aufzustellen, damit sich junge Menschen hier im Zentrum auch ohne Alkohol und ohne ,peer pressure’ treffen und aufhalten können. Das Ambiente bringen sie ja meistens eh selbst mit.“

So wie an diesem Abend: Überall zwangloses Tanzen, zwangloses Chillen, zwangloses Ball-Spielen in einen Fangbecher. Nach den „Rooftops“ ließ dann auch noch der Lautrer DJ „Futureshards“, alias Marvin Benthien, wilde House-, Techno- und D’n’B-Vibes durch die Innenstadt fegen.

Im Jugendparlament engagieren

„Natürlich hoffen wir auch, durch das Fest mehr Interesse und mehr Zuwachs für die Arbeit des Jugendparlaments generieren zu können“, wirbt Clara Krieger. Denn für die neue Legislaturperiode brauche es wieder Jugendliche, die sich in der Stadt engagieren und die den jungen Menschen in Kaiserslautern eine Stimme geben.