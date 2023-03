Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Ende war es nur ein Punkt. Aber das Unentschieden fühlte sich für die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern wie ein Sieg an. War ihnen doch mit der Schlussecke in der Oberligapartie gegen den Kreuznacher HC der Ausgleichstreffer zum 5:5 (1:3) gelungen.

Marcel Fath war der gefeierte Torschütze, der den Buchenlochern in ihrem ersten Heimspiel den ersten Punkt bescherte. Von einem „verdienten Unentschieden“ sprach nach der dritten Saisonpartie